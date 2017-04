Vanaf dinsdag nieuw op VIER: 'De Sollicitatie'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

In het nieuwe VIER-programma 'De Sollicitatie' registreren discreet opgestelde camera's echte sollicitatiegesprekken bij werkgevers op zoek naar de ideale werknemer.

We leven mee met de kandidaten vóór, tijdens en na hun sollicitatie: van de nervositeit en de uitschuivers tot de gloriemomenten. Op het einde komen we te weten wie de nieuwe aanwinst wordt voor het bedrijf. 'De Sollicitatie' is een herkenbaar programma met een competitief kantje, over het gesprek dat een leven kan veranderen.

In elke aflevering zoeken twee bedrijven naar een nieuwe medewerker. Acht kandidaten zijn slechts één gesprek verwijderd van een nieuwe carrière, een mooi loon en leuke collega’s. Ze krijgen één uur om hun mogelijk nieuwe baas te overtuigen van hun kennis, talent en gedrevenheid. Alles hangt af van dit ene gesprek.

Het concept

Elke aflevering van 'De Sollicitatie' brengt twee bedrijven en vacatures in beeld. Kandidaten konden tussen december en februari solliciteren via VDAB. Hun CV’s en motivatiebrieven werden anoniem - dus zonder naam en foto - doorgestuurd naar de werkgevers, om zo objectief mogelijk beoordeeld te worden. Uit alle kandidaten koos de werkgever een aantal mensen die op gesprek mochten komen. Dit sollicitatiegesprek is de enige selectie voor deze vacatures.

De sollicitatiegesprekken worden op een vaste locatie opgenomen. In een daarvoor ingerichte kantoorruimte staan onbemande camera’s discreet opgesteld. Eens de sollicitanten de lift naar dit kantoor instappen is niemand van de tv-ploeg aanwezig zodat het filmen zo weinig mogelijk invloed heeft op hun gesprek. Kandidaten worden opgevangen door twee receptionistes, die hen in de wachtruimte moed inspreken.

In de reeks komen zeer diverse bedrijven aan bod, van een autosupermarkt tot een uitvaartbedrijf. De werkgevers zijn telkens op zoek naar een klik met de werknemer, die binnen de bedrijfscultuur moet passen. Ook de kandidaten verschillen qua leeftijd en achtergrond. Zo zien we 50-plussers die ondanks vele afwijzingen moedig blijven solliciteren en pas afgestudeerden die hun gebrek aan ervaring compenseren met ambitie. Sommige kandidaten maken een drastische carrièreswitch, anderen willen hun loopbaan in schoonheid afronden. Maar allemaal zoeken ze een plek waar ze hun talent kunnen botvieren, omringd door fijne collega’s en ondersteund door een enthousiasmerende baas. 'De Sollicitatie' is de meest cruciale talentenjacht ooit.

Aflevering 1

In de eerste aflevering gaat Cardoen op zoek naar een mobiele autoverkoper, inzetbaar in vestigingen over het hele land. Flexibiliteit en tweetaligheid zijn daarom alvast grote pluspunten. Een verkoper bij Cardoen moet niet zozeer uitblinken in kennis over auto’s, maar des te meer in mensenkennis. Voor deze job solliciteerden meerdere 50-plussers, een leeftijdsgroep die vaak wordt afgewezen op de arbeidsmarkt. Volgens kandidaat Geert moet je 1000 motivatiebrieven sturen eer je op gesprek mag komen. Maar bij Cardoen krijgt hij alvast een eerlijke kans.

Amazing Destinations zoekt een travel consultant die luxereizen kan samenstellen vanuit hun kantoor in Gent. Voor heel wat jonge, reislustige kandidaten is dit een droomjob, voor zaakvoerster Inge wordt het haar tiende werknemer. De ideale kandidaat maakt de dromen van haar veeleisende klanten waar, maar is vooral niet bang van een portie stress en bergen administratie.

'De Sollicitatie', vanaf 18 april elke dinsdag om 21.40 uur op VIER.