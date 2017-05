'Typisch Mensen' brengt inzicht in ons gedrag

In 'Typisch Mensen' gaan Freek Braeckman en Julie Van den Steen vanaf 18 mei elke donderdag op zoek naar het verschil tussen wat u doet, wat u denkt dat u doet en wat u zegt dat u doet.

Want wat we met z’n allen doen, is vaak voorspelbaarder dan we zelf beseffen, en niet altijd even verstandig.

Elke dag maken we zo'n 35.000 grote en vooral kleine keuzes die ons gedrag vormen. Gelukkig zijn we ons van de meeste van die keuzes niet of amper bewust, en beslissen we op automatische piloot. Keuzes worden gewoontes en met die gewoontes, die berg van onbewuste keuzes, gaat 'Typisch Mensen' aan de slag.

Freek en Julie zetten acht weken lang een rist experimenten op poten waarin ons gedrag wordt getest, gestuurd, bestudeerd en geanalyseerd. Hun laboratorium: de wereld. Hun proefkonijnen: iedereen.

'Typisch Mensen' wil in de eerste plaats inzicht krijgen in menselijk gedrag. Waar het kan, maken ze ons gedrag meteen wat slimmer. Herkenbaar en vaak confronterend, maar altijd met een knipoog.

Freek experimenteert

Freek haalde de inspiratie voor het programma bij het boek Freakonomics, waarin op een wetenschappelijke maar originele manier naar menselijk gedrag wordt gekeken en hoe je dat gedrag kan beïnvloeden.

'Ik ben erg gefascineerd door die minieme ingrepen in menselijk gedrag die, als je ze morgen op grote schaal zou toepassen, de wereld kunnen veranderen. Die kleine en vooral perfect haalbare ingreepjes, daarover wilde ik altijd al een tv-programma maken. Ik ben ook echt overtuigd dat het wel degelijk iets kan veranderen.'

Freek zet elke week een groot experiment op. Elke aflevering draait rond een klassieke menselijke drijfveer zoals liefde, angst of groepsdruk. Zo gaat Freek bijvoorbeeld de snelheidsboetes herverdelen onder wie zich wel aan de snelheidsbeperking houdt. Of test hij de clubliefde van voetbalsupporters en maakt hij 90-plussers op slag weer tien jaar jonger, met niets meer dan een schouderklopje.

Julie trekt de straat op

Julie nodigt elke week een panel volwassenen en kinderen uit om hen aan een proef te onderwerpen. Hoe anders zijn zij? Of hoe klein is het verschil? Zijn kinderen guller dan volwassenen? Wie houdt het meeste vast aan zijn eigen mening in een valse quiz? En wie ziet zichzelf het liefst?

In de rubriek De wereld van Julie trekt ze dan weer de straat op om Vlaanderen naar zijn eigen gedrag te vragen. Zonder taboes.

De acht afleveringen

Aflevering 1 (18 mei): GELD

Aflevering 2 (25 mei): LIEFDE

Aflevering 3 (1 juni): LIJF

Aflevering 4 (8 juni): GROEPSDRUK

Aflevering 5 (15 juni): ANGST

Aflevering 6 (22 juni): KENNIS

Aflevering 7 (29 juni): MACHT

Aflevering 8 (6 juli): POPULARITEIT

Freek Braeckman werkt sinds 2001 voor de VRT, eerst bij Radio 2 regionaal, daarna voor Ketnet 'Karrewiet', later voor 'Het Journaal', onder meer als anker. Tussen 2012 en 2015 was hij samen met Tomas De Soete gastheer van de dagelijkse talkshow 'Café Corsari'. Intussen werd hij Slimste Mens (2009), presenteerde hij met Goedele Devroy 'Oog in Oog' (2011) en won hij Het Groot Dictee der Nederlandse Taal (2011). Nu maakt hij het programma dat hij zelf al altijd wilde maken: 'Typisch Mensen'.

Julie Van den Steen maakt sinds 2014 elke weekdag de MNM-luisteraars wakker als vrolijke sidekick van 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. Vorige zomer was ze meteen een van de drie stemmen van Marathonradio, én maakte ze een rubriek voor '1000 Zonnen' op Eén. Haar televisiedebuut was al in 2015 bij Bart en Siska, waarvoor ze manieren testte hoe je het best een lief kan vinden.

'Typisch Mensen', vanaf 18 mei elke donderdag om 20.35 uur op Eén.