Tweede seizoen van 'The Happos Family' op komst

Foto: © Day One MPM/Boomerang 2017

Turner EMEA kondigt vandaag aan dat men het licht op groen heeft gezet voor een tweede seizoen van 'The Happos Family', de eerste Boomerang Original reeks.

Het tweede seizoen omvat langere avonturen van de geliefde Happos figuren én nieuwe digitale content.

Het tweede seizoen bestaat uit 25 niet-gesproken afleveringen van 7 minuten en zal vanaf januari 2018 te zien zijn op de Boomerang kanalen. Drie nieuwe personages worden toegevoegd aan de familie: Football Happo, Scientist Happo en Acrobat Happo. De reeks werd ontwikkeld in samenwerking met het wereldberoemde Italiaanse bedrijf Ferrero en wordt geproduceerd door Cyber Group Studios, waarmee Turner recent ook al een deal sloot over een andere nieuwe Boomerang reeks, Taffy.

In het tweede seizoen kunnen kinderen en hun families verder vertrouwd raken met de unieke en hilarische Happos en het safaripark waarin ze leven, waar alles mogelijk lijkt. Of het nu Astro Happo is die naar de maan wil vliegen, Stunt Happo die een gewaagde stunt uitprobeert of Party Happo die een danswedstrijd aangaat, elke verhaallijn mengt slapstick comedy met hartverwarmende momenten.

Bovenop de lineaire programmatie zullen de Happos personages ook op verschillende interactieve digitale platformen hun opwachting maken, zoals in de populaire Boomerang Make n' Race app (meer dan 20 miljoen downloads wereldwijd) samen met bekende Boomerang figuren zoals Scooby-Doo en Tom & Jerry.

'De geweldige reactie van het publiek, positie op de zender en de cijfers van 'Happos' tot op vandaag zijn allemaal positieve zaken die aantonen dat we over een geweldige nieuwe franchise beschikken', aldus Johanne Broadfield, VP, Cartoon Network Enterprises EMEA. 'We hebben kinderen zien schuddebuiken van het lachen terwijl ze aan het kijken waren en zagen dat ze zich erg konden verbinden met de humor en de personages. Met deze nieuwe stap, langere afleveringen en het uitbouwen van het digitale luik, staan we er goed voor om een succesvol consumer productsprogramma te ontwikkelen – en we kijken uit naar de reactie van de partners hier in Vegas.'

Pierre Sissmann, Chairman & CEO, Cyber Group Studios gaat verder: 'We werden onmiddellijk verliefd op 'The Happos Family' en het is geen verrassing dat de show het zo goed doet bij kinderen en gezinnen over de hele wereld. We zijn erg opgetogen om opnieuw samen te werken met Turner voor deze tweede reeks van 'Happos', deze keer met langere verhalen en geweldige nieuwe personages.'

Over 'The Happos Family'

De serie gaat over een familie Happos die in een Europees safaripark wonen. 'S morgens is het park open voor de mensen, die foto’s nemen van de Happos terwijl ze in de modder rollen, luieren bij het zwembad of slapen in de schaduw van een boom. Wanneer de laatste auto het safaripark verlaat en het park gesloten wordt springen de Happos recht, worden ze wakker en maken ze zich klaar om gekke, potsierlijke Happo avonturen te beleven!