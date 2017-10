Tweede seizoen van 'Ons Eerste Huis' op VIER

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

Voor de tweede maal springt Bartel Van Riet op VIER in een verbouwavontuur met drie jonge koppels en hun (schoon)ouders.

Twee nieuwe experten bepalen met gast-bv’s welk koppel week na week een kamertrofee in de wacht sleept. Gelukkig worden zij ook met raad en daad bijgestaan door een oude bekende. Het is echt een zware uitdaging voor de jonge koppels, Brent en Valerie uit Langdorp, Kenzo en Sofie uit Aalst en Boy en Aimée uit Lanaken.

Wekenlang verbouwen met ouders of schoonouders in een totaal te renoveren pand is absoluut niet simpel. Tevens moeten de koppels tijdens de verbouwingswerken in het te verbouwen pand wonen.

Drie koppels durfden de uitdaging aan. Het doel is de hoogste meerwaarde creëren op hun huis. Wie daarin slaagt wint de vette hoofdprijs van 100.000 euro.

De experten zijn Christophe Aertssen, interieur designer, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend van 'De Heren Maken De Man' en 'TV Makelaar', en burgerlijk ingenieurarchitect Valerie Van Gucht. Samen met de experten zullen ook gast-bv’s, Marcel Vanthilt, Wout Bru, Katrien Vanderlinden, Véronique Leysen, Roel Vanderstukken en Tatyana Beloy, week na week hun expertise bovenhalen en beslissen welk koppel de beste kamer heeft afgeleverd en dus de kamertrofee in de wacht sleept.

Ook Francis Sanchez, de bekende werfleider, is terug. De man op wie je een huis kan bouwen maakte twaalf jaar geleden zijn tv-debuut in het populaire verbouwingsprogramma 'The Block'. In 'Ons Eerste Huis' wordt hij opnieuw ingeschakeld als strenge, maar immer rechtvaardige raadgever om de families voor faliekante blunders te behoeden.

'Het zijn drie toffe koppels', zegt Bartel Van Riet, 'heel verschillende types. Het is een leuke bende en er is veel dynamiek.'

Het programma is zo herkenbaar voor de Vlaming en tevens aantrekkelijk voor iedereen. Tien weken lang kan Vlaanderen de verbouwingsperikelen, de creativiteit en de belevenissen van de drie koppels volgen.

'Ons Eerste Huis', vanaf maandag 23 oktober om 20.35 uur op VIER.