The clash of the titans in nieuw seizoen van 'The Voice van Vlaanderen'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

The clash of the titans: dat wordt het vijfde seizoen van 'The Voice van Vlaanderen'. Vier absolute autoriteiten uit de Vlaamse muziekwereld binden de strijd aan met elkaar.

Allemaal gaan ze op zoek naar die ene vocale parel die hun team naar de overwinning kan loodsen. Onder hen een nieuw – bekend – gezicht, want coach Alex Callier is terug van weggeweest. Hij neemt samen met kleppers Koen Wauters, Natalia en Bart Peeters plaats op de coachstoel. Tijdens het Voice-parcours duikt er bovendien een belangrijke nieuwigheid op die de spanning de hoogte in jaagt… Wie weet één van de vier topcoaches te strikken en zingt zichzelf naar de Battles en de liveshows?

Voor het vijfde seizoen verwelkomt 'The Voice van Vlaanderen' een oude bekende op de draaistoel. Alex Callier, de man die Vlaanderen in seizoen 1 en 2 de 'grain' leerde kennen, keert met heel veel goesting terug.

De reeks wordt ook de vijfde van ancien Koen Wauters, die met Lola zijn eerste overwinning opstak. Het coachkwartet wordt aangevuld met muzikale titanen Natalia en Bart Peeters. Begeleiding van de bovenste plank is voor de kandidaten dus ook dit jaar een garantie. Samen met host An Lemmens zorgen zij voor topentertainment op vrijdag.

Dat 'The Voice van Vlaanderen' voor velen een vaste entertainmentafspraak is, bewijzen de cijfers. Het vorige seizoen was wekelijks goed voor bijna 1 miljoen kijkers – 985.000 om precies te zijn – en 49,9% marktaandeel (VVA 18-54, alle cijfers live +7).

Vooral het ontembare enthousiasme van kersverse coach Bart Peeters gaat de geschiedenis in. Zijn 'drukdrang' deed team Bart al na enkele Blind Auditions vollopen. 'Maar dit jaar heb ik een cursus drukdrangonderdrukking gevolgd', kondigt Bart aan. En daar lijkt vooral zijn terugkerende collega Alex voordeel uit te halen...

Extra spanning door verrassende steals

Extra spannend dit jaar zijn de Steals die tijdens de Battles kunnen gebeuren. Want wie door een andere coach wordt gestealed, is niet langer zeker van een plekje in de liveshows. De coach kan zijn Steal immers nog herroepen na het zien van een betere Battle en inruilen voor een andere kandidaat. Nieuws dat bij de kandidaten inslaat als een bom.

Na elke Steal breekt het angstzweet uit en wordt het voor de talenten bang afwachten tot alle Battles van hun team achter de rug zijn. Pas dan zijn ze zeker van hun herkansing en hun plek in de liveshows. Het hoeft niet gezegd dat de vernieuwde Steals ook bij de coaches voor extra spanning en animo zullen zorgen…

In de Blind Auditions stellen de 4 coaches elk een team van 12 talenten samen, waarmee ze naar de Battles trekken. Daarin worden de talenten opgesplitst in duo’s, om het rechtstreeks tegen elkaar op te nemen.

Ook de afvallers maken dankzij de Steals nog kans om opgepikt te worden door een andere coach. Na 4 Battles heeft elke coach nog 8 talenten over om mee te nemen naar de liveshows, die op 17 november starten vanuit de AED Studio’s in Lint: 6 uit hun eigen team en 2 Steals.

Vrijdag 22 december 2017 is D-day. Dan wordt in de grote finale duidelijk wie de nieuwe 'Voice van Vlaanderen' wordt. Wie gaat na 6 Blind Auditions, 4 Battles en 6 liveshows met de overwinning, een platencontract en 25.000 euro aan de haal?

- Blind Auditions van vrijdag 8 september t.e.m. vrijdag 13 oktober

- Battles van vrijdag 20 oktober t.e.m. vrijdag 10 november

- Liveshows van vrijdag 17 november t.e.m. vrijdag 15 december

- Finale vrijdag 22 december

'The Voice van Vlaanderen' online en bij Qmusic

Ook dit jaar zet 'The Voice van Vlaanderen' sterk in op extra beleving naast het tv-scherm via de website, sociale media en via de eigen 'The Voice van Vlaanderen'-module in de VTM-app. Daarin kunnen kijkers terecht voor uniek backstage- en videomateriaal van de coaches en kandidaten, verrassende Voice-spelletjes en een drukknop om zelf coach te spelen tijdens de Blind Auditions. De update van de VTM-app is bij de start van het nieuwe seizoen beschikbaar in de app- of play-store.

Ook bij Qmusic valt er heel wat extra te beleven rond 'The Voice'. Elke vrijdagavond na de uitzending ontvangt Q-dj Vincent Fierens enkele kandidaten uit de aflevering van die avond voor een intiem miniconcert in de Q-studio.

'The Voice van Vlaanderen', vanaf vrijdag 8 september om 20.40 uur bij VTM.