Telenet-abonnees opgelet: MTV verhuist naar kanaal 19

Kijk jij MTV via Telenet? Dan hebben we nieuws voor je! MTV verhuist vanaf woensdag 1 februari naar kanaal 19. Maak je geen zorgen: 'Catfish', 'Ridiculousness', 'Teen Mom', 'Geordie Shore', 'Ex on the Beach',...

Al je favorieten verhuizen mee en zijn bij Telenet op kanaal 19 in spetterende HD-kwaliteit te bekijken.