Studio 100 TV doet enthousiast mee met de Buitenspeeldag

Op woensdagnamiddag 19 april zal het in de woonkamer van veel gezinnen stil zijn, want dan is het Buitenspeeldag. En ook Studio 100 TV doet weer mee!

Tussen 13.00 en 17.00 uur zal Studio 100 TV, net als een heel pak andere kinderzenders, niet uitzenden. De zender hoopt dat er zoveel mogelijk kinderen op dat moment buiten gaan spelen.

Veel tips

Met veel plezier doet Studio 100 TV ook dit jaar weer mee aan de Buitenspeeldag. Buiten spelen is immers gezond maar vooral heel plezant. En plezier dat staat bij Studio 100 TV voorop! Op de website van Studio 100 TV vind je allerhande leuke en verassende tips om je te amuseren tijdens de buitenspeeldag. Tijdens de hele paasvakantie deden Joyce en James leuke 'moves van de dag' waarin kinderen zich ook naast de beeldbuis mee kunnen amuseren.

'Vriendschap en Avontuur zijn 2 van de kernwaarden waar Studio 100 TV voor staat. Waar kan je die nu beter toepassen dan tijdens de Buitenspeeldag?', zegt Sofie De Greef, Channel Manager van Studio 100 TV. 'Met je vrienden op avontuur trekken in het bos of gewoon keiveel plezier beleven met onze superleuke buitentips! Het is voor ons dan ook een evidentie dat we dit jaar opnieuw partner zijn van dit mooie initiatief.'

Heel Studio 100 doet mee

Naast het tv-kanaal en de website van Studio 100 TV gaat ook de volledige website van Studio 100 offline tijdens de buitenspeeldag. Heel Studio 100 doet mee aan dit leuke initiatief! Kortom, deze 10e Buitenspeeldag kan nu al niet meer stuk!