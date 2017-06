Studio 100 opgetogen over jaarresultaten

Studio 100 heeft een schitterend jaar achter de rug, wat zich vertaald heeft in uitzonderlijke resultaten. De omzet ging in 2016 omhoog tot 161.6 miljoen euro: een stijging met 7 procent ten opzichte van 2015.

Bovenop was het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) 56.6 miljoen euro, wat een stijging was van bijna 20 procent.

2016

De themaparken kenden in 2016 hun absolute recordjaar, met een gerealiseerde omzet van 71,5 miljoen euro. In de Benelux doen figuren als K3, Ghost Rockers, Bumba, Nachtwacht en Samson & Gert het erg goed, met succesvolle shows en heel wat nieuwe programma's, films en audio-video releases. De nieuwe series 'Nils Holgersson', 'Arthur en de Minimoys', 'Blinky Bill' en de nieuwe afleveringen van 'Maya de Bij' werden verkocht aan een kleine 100 landen.

Toekomst

Ook de verwachtingen voor 2017 zijn hoog. In februari 2017 nam Studio 100 in Duitsland het bekende entertainmentbedrijf m4e over, en zette daarmee een belangrijke stap in de verdere internationalisering. Dankzij deze overname heeft Studio 100 nu een uitzonderlijk grote catalogus van kinderprogramma ’s in portefeuille. Op de planning voor 2017 staan verder onder meer de nieuwe film 'K3 Love Cruise', theatershows van 'Ghost Rockers' en 'Bumba', de nieuwe 'Maya de Bij' film, een vervolgreeks voor 'Heidi' en de nieuwe reeks '100 % Wolf'. In de Plopsaparken gaat Studio 100 de komende jaren investeren in 2 waterparken en een hotel. Daarnaast worden ook nieuwe opportuniteiten bekeken, zowel in binnen- als buitenland.

Al deze perspectieven voor de toekomst, doen de volgende jaren een verdere groei verwachten tot een omzet van meer dan 200 miljoen euro.

Op zoek naar nieuwe collega's

Voor de verwezenlijking van deze plannen is Studio 100 op zoek naar nieuwe collega's. Een overzicht van de vacatures bij Studio 100 in Schelle en in de Plopsaparken, staat op de websites http://www.studio100.com/vacatures en http://www.plopsajobs.be. Er wordt onder meer gezocht naar een Head of Creative Studio, Senior Corporate Counsel, Head of Production Facilities en HR Director Studio 100 Benelux.