Studio 100 & De Schorre presenteren gloednieuw festival 'Lekker Klassiek'

Studio 100 & Provinciaal Recreatiedomein De Schorre slaan de handen in elkaar en presenteren een gloednieuw festival: Lekker Klassiek. Het wordt een uniek concept dat klassieke muziek combineert met heerlijke gerechten op njam!-niveau.

Niemand minder dan Jef Neve tekent voor de artistieke leiding.

Breed publiek

De naam Studio 100 wordt bij veel mensen geassocieerd met entertainment voor kinderen maar daarnaast wil Studio 100 ook een kwalitatief aanbod voor volwassenen nastreven. De succesproducties 'Daens' en recent nog '14-18' zijn daar het bewijs van.

Anja Van Mensel, CEO van Studio 100 Benelux: 'In het verleden hebben we vooral gefocust op entertainment voor families met kinderen. We willen in de toekomst graag onze expertise aanwenden om ook actief te gaan werken naar een breder publiek. Net zoals '40-45' past Lekker Klassiek volledig in die doelstelling.'

De Schorre

Voor Lekker Klassiek werd een samenwerking aangegaan met het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre.

'Met onze evenementen mikken we in De Schorre op een divers en breed publiek, maar we hebben nog geen vaste afspraak rond klassieke muziek. We vinden het een grote meerwaarde dat dankzij Lekker Klassiek ook liefhebbers van klassieke muziek hun weg naar De Schorre vinden én dat liefhebbers van De Schorre hun weg naar klassieke muziek vinden', zegt Bruno Peeters, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen.

'De provincie Antwerpen streeft er naar om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Om ook klassieke muziek tot bij een breed publiek te brengen ondersteunen we de organisatie van Lekker Klassiek als opvolger van De Schorre betovert', aldus Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur.

Jef Neve

Op verschillende podia vind je een waaier aan klassieke muziek alsook doorheen het domein dankzij verrassend muzikaal straattheater.

Niemand minder dan Jef Neve verzamelde enkele straffe klassieke gezelschappen (O’Brass, Vivente Voce) én solisten (Liebrecht Vanbeckevoort, Anja Van Engeland, Ana Naqé, François Soons, Agris Hartmanis).

Tijdens het groots slotconcert op het hoofdpodium zullen naast Jef Neve ook de andere solisten het beste van zichzelf geven. Zij worden hiervoor begeleid door het symfonisch orkest La Passione.

Smakelijk

Naast het oor, worden ook de smaakpapillen verwend. Tijdens het festival kan je ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair hoogstaand niveau. Daar zorgen de topchefs van kookzender njam! voor. Bovendien zullen de chefs ook ter plaatse zijn: Roger van Damme, Peppe Giacomazza, Dominique Persoone, Michaël Vrijmoed, Jan Buytaert, Jan Tournier, Julie Baekelandt, Manuel Wouters, Dagny Ros Asmundsdottir en Quyên Truong Thi.

Lekker Klassiek

zaterdag 26 augustus 2017

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom

tickets & info via http://www.lekkerklassiek.be