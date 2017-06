Stormloop op tickets #Throwback Thursday in het Sportpladijs

Foto: © Studio 100, 2017

1 dag na de bekendmaking van het groots opgezette muzikaal verjaardagsfeest van Ketnet in het Sportpaleis heerst er een ware stormloop op de beschikbare tickets. Op dit moment zijn er reeds 10.000 tickets de deur uit!

Gisteren ging het dak van het Radiohuis in Leuven er net niet af toen Samson & Gert de nieuwe show aankondigden tijdens de Marathonradio van MNM. En dat enthousiasme vertaalde zich meteen in een rush op tickets voor deze nostalgische show. In minder dan 24 uur werden er maar liefst 10.000 tickets verkocht.

Het evenement richt zich niet op kinderen maar is er speciaal voor de Ketnetters van toen, nu jongvolwassenen. Heel wat generaties jongeren zijn opgegroeid met Samson en Gert en zijn stiekem nog steeds fan van hun kinderhelden. Zij zullen zich tijdens dit evenement helemaal en schaamteloos kunnen uitleven op de grootste hits uit hun kindertijd.

Het evenement #Throwback Thursday in het Sportpladijs is een co-productie van Ketnet en Studio 100 naar aanleiding van 20 jaar Ketnet.

#Throwback Thursday in het Sportpladijs, met o.a. Samson & Gert, Sofie Van Moll, Steven Van Herreweghe en Peter Van de Veire.

Donderdag 30 november om 20.00 uur in het Antwerps Sportpaleis

Tickets & info: http://www.throwback.be