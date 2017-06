Sterrenchef The Jane trekt voor Studio Brussel de wereld rond op zoek naar smaakmakers

Nick Bril, fulltime chef bij The Jane in Antwerpen en parttime dj, trok voor Studio Brussel de wereld rond op zoek naar zes smaakmakers.

Zes ambassadeurs die houden van eten, koken, muziek en uitgaan... én die dit jaar hun favoriete gerecht willen bereiden in het gloednieuwe Tastes of the world-restaurant op Tomorrowland. Hij zocht ze op, dompelde zich onder in hun leefwereld, proefde hun gerecht en nodigde ze uit voor het festival. Het resultaat: zes afleveringen die vanaf maandag exclusief te bekijken zijn op VRT NU.

'Tastes of the World', vanaf maandag 12 juni op VRT NU.