Spynex wint MNM Start to DJ 2017 - VIDEO

Foto: MNM - © VRT 2017

Simon Heylen (20 jaar) uit Geel, ook bekend onder zijn dj-naam Spynex is vanavond op MNM uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start to DJ 2017.

Spynex treedt in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn en 5NAPBACK én krijgt een jaar lang zijn eigen radioshow op MNM. Als kers op de taart mag hij op Ibiza in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien.

Spynex is de winnaar van MNM Start to DJ 2017. Hij won de finale van Proudmich (Michiel Fierens) uit Zulte tijdens een spannende live-uitzending vanuit Surfclub De Kwinte in Westende.

'Deze week was een game changer. MNM Start to DJ heeft heel mijn leven overhoop gegooid. Ik heb mijn vrienden opnieuw leren kennen, mezelf opnieuw leren kennen. Echt fantastisch!' - Spynex

De jury was lovend over de dj-skills van Simon:

'Spynex is mijn favoriet. Hij is écht een Start to DJ-dj. Past perfect in het rijtje!' - Regi

'Spynex is een mooie aanvulling voor de MNM family!' - DJ Lady S

'Spynex is extreem stressbestendig, zeer interactief met publiek en ongelofelijk alert. De perfecte combinatie!' - DJ Wout

De kersverse winnaar is op 12 en 19 augustus al te horen in zijn eigen programma op MNM.

Spannende finaleweek aan de kust

Zeven jonge, getalenteerde dj's vochten afgelopen week voor de felbegeerde titel van MNM Start to DJ 2017 in Surfclub De Kwinte in Westende. MNM-dj Thibaut Renard hostte de battles en nam elke dag afscheid van één kandidaat. Hij startte op maandag met zeven kandidaten en eindigde de finale vanavond met de twee beste dj’s. Hij liet zich dagelijks bijstaan door een professionele jury die bestond uit een oud-winnaar, een bekende dj én een special guest. De juryleden die de afgelopen week passeerden waren onder meer DJ Licious, Peter Luts, Henri PFR, Regi, TLP, DJ Lady S en DJ Wout.

De overgebleven finalisten kregen elke dag een uitdagende opdracht voorgeschoteld. Zo moesten ze elkaar een vergiftigd geschenk geven, een epische intro voor zichzelf maken, zichzelf aan Regi verkopen in anderhalve minuut om een plaatsje te krijgen in zijn voorprogramma, draaien met CD’s én back 2 back draaien in de finale met juryleden DJ Lady S en DJ Wout.

Over MNM Start to DJ

De afgelopen zes weken ging MNM-dj Thibaut Renard al voor het zevende jaar op rij op zoek naar een straffe, jonge, onbekende dj in Vlaanderen die met enkele platen een feest in brand kan steken. De wedstrijd legt voor de winnaar meestal geen windeieren. Zo draaide Freaquency, de winnaar van 2012, op Tomorrowland, Summerfestival én op Laundy Day. Ook DJ Nobels, de allereerste winnaar van Start to DJ, speelde al op Tomorrowland. 5NAPBACK draaide vorig jaar nog het voorprogramma voor Dimitri Vegas & Like Mike in Ibiza.