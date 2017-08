Sporza biedt interactieve primeur tijdens Memorial Van Damme

Foto: Sporza - VRT 2017

Op vrijdag 1 september vindt in het Koning Boudewijnstadion de 41st AG Memorial Van Damme plaats, met 10 kersverse wereldkampioenen en een tiental Belgische toppers op het programma.

Sporza biedt voor deze editie een innovatieve, interactieve totaalervaring.

Zo zullen voor het eerst, naast de klassieke live TV en radioproductie van alle loopnummers, ook alle gelijktijdige kampnummers volledig te bekijken zijn; een meerwaarde voor de liefhebbers van het discuswerpen, en het ver-, hoog- en polsstokspringen. De Sporza fase-per-fase, de laatste info van de deelnemende atleten, en live feeds van de wedstrijdresultaten maken de liefhebbers verder wegwijs in het spektakel van de Memorial. Daarnaast kan je ook alle beelden taggen en herbekijken zo vaak als je wilt. Tot slot is er een interactieve live quiz waar elke fan zijn kennis en/of geluk kan testen in verschillende trivia en wedstrijdvoorspellingen.

Wie deze ervaring wil beleven kan terecht op Sporza voor meer info, of op mobiel via http://kiswe.tv/sporza. De live interactieve streaming zal al van start gaan op vrijdag om 19.15 uur, bij aanvang van de openingsceremonie.