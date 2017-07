'Sports Late Night' binnenkort op VIER (Filmpje!)

VIER lanceert op vrijdag 28 juli 'Sports Late Night' met elke vrijdag, zaterdag en zondag samenvattingen van de voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League van die dag. Gilles De Coster of Bart Raes presenteren, Geert De Vlieger is als vaste voetbalexpert op post. Het trio is er klaar voor!

Gilles De Coster en Bart Raes presenteren afwisselend vanaf 28 juli elke vrijdag, zaterdag en zondag 'Sports Late Night' en ontvangen Geert De Vlieger als vaste analist. Ook hun studio is volledig klaar voor het nieuwe voetbalseizoen.