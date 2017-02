SPOILER! Weer een verdachte minder in 'De Mol'

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

De kaarten worden in 'De Mol' steeds duidelijker geschud. Ook aflevering 3 zorgde weer voor enkel bijzondere wendingen. Wie de aflevering nog niet heeft gezien, stopt nu beter met lezen!

'De Mol' had voor deze uitzending wel een grote verrassing in petto. Door een zeer doordacht plan, waaruit bleek dat de kandidaten elkaar toch niet zo goed kenden, was het niet degene met de minste punten, maar de tweede minste die moest vertrekken. Het was dus echt geen gewone eliminatie. En het lot viel op de 28-jarige Marzena uit Sint-Amandsberg.

'Ik was wel een beetje geschrokken toen mijn naam viel, maar boos was ik echt niet', zegt Marzena. 'Trouwens er is niets aan te doen, het is een spel. Jammer maar helaas. Het was echt wel heavy dat degene met de tweede slechtste score moest vertrekken.'

Uiteraard wil je zo lang mogelijk in het spel blijven. Nu heb ik mijn eliminatie verwerkt maar de eerste weken was het heftig. Voor iemand die altijd wil winnen is het wel moeilijk. Ik heb ook steeds de groep gemotiveerd om de opdrachten te winnen en ik heb nooit vals gespeeld. Ik ging volledig in het spel op.'

'Ik had ook echt geen strategie en heb volledig op het gevoel gespeeld. Ik heb het op mijn manier gespeeld, misschien had ik het anders moeten aanpakken en heb ik het verkeerd ingeschat. Eigenlijk ben ik een open boek en ben op het scherm overgekomen zoals ik werkelijk ben.'



'Dat er nu al zoveel vrouwen 'De Mol' hebben moeten verlaten, daar moet je echt niets achter zoeken', lacht Marzena. 'Zelf heb ik daar nog niet over nagedacht. Het is niet zo dat de mannen en de vrouwen een front tegen elkaar gevormd hebben. Het is volgens mij puur toeval dat 'De Mol' nu verder gaat met twee vrouwen en vijf mannen', zegt ze nog.

Volgens haar medekandidaten verdiende ze het om te winnen. 'Zij wilde het spel echt spelen en ze is een grote madam', klinkt het bij hen.