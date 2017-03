SPOILER! Weer een die 'De Mol' niet is

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

De kaarten worden in 'De Mol' steeds duidelijker geschud. Ook de aflevering van deze week zorgde weer enkele verrassingen n nieuwe tips. Ook viel weer iemand af. Wie de aflevering nog niet heeft gezien, stopt nu beter met lezen!

De 24-jarige Sam uit Hamont-Achel moet deze week 'De Mol' verlaten. Deze grote humorist en sympathieke gast was wel een beetje van slag toen hij het verdict hoorde.

'Toen de camera nog liep heb ik mij proberen goed te houden', zegt hij, 'maar eens in de wagen heb ik zitten wenen gelijk een klein kind.'

De exit komt voor Sam heel hard aan.

'Ik was dan ook hard geschrokken. Je bent ook weken onderweg met mensen die je goed hebt leren kennen. Er was ook nooit een gespannen sfeer tussen de kandidaten, er werd wel eens commentaar geleverd, maar iedereen kon goed met elkaar opschieten. En dan ineens is het voorbij.'

'Of ik het zien aankomen heb? Ik zat duidelijk op het verkeerde spoor. De Mol heeft mij en waarschijnlijk veel mensen op het verkeerde been gezet. Hij of zij heeft het dus goed gedaan. Voor mij had het nog langer mogen duren, toch zeker nog een week.'

'Mensen die me kennen weten dat als ik iets doe, ik er altijd honderd procent voor ga. Ik ben ook steeds mezelf gebleven, dat hebben zelfs mijn vrienden bevestigd. De deelname aan 'De Mol' is wel heel vermoeiend, zowel mentaal als fysiek. Je hebt ook weinig slaap.'

'De enigen die weten hoe zwaar 'De Mol' is zijn de kandidaten. Maar je maakt heel veel mee, ik heb ook ontzettend genoten van de prachtige natuur en de mooie uitzichten. Het is een onbeschrijfelijk avontuur. Ik heb natuurlijk deelgenomen aan 'De Mol' met het idee om te winnen, niet bepaald om het geld dat de winnaar ontvangt. Natuurlijk ook voor het avontuur. Alle kandidaten doen het trouwens om de belevenis.'

'Op mijn deelname aan 'De Mol' heb ik heel veel reacties gekregen. In de BMW-garage waar ik werk zijn heel wat selfies genomen. Je voelt wel dat iedereen met 'De Mol' bezig is. 'De Mol' was zeker en vast voor mij een prachtig avontuur en ik zou mij onmiddellijk terug inschrijven voor een volgende reeks van het programma.'