SPOILER! Verrassende wending in 'De Mol'

Dat 'De Mol' nog spectaculairder zou worden dan het vorige seizoen op VIER stond in de sterren geschreven. Maar al in de tweede aflevering kregen de kijkers een verrassing van formaat. Wie de aflevering nog niet heeft gezien, stopt nu beter met lezen!

Grote verrassing tijdens de tweede uitzending van 'De Mol'. Hans, die met de andere kandidaten niet het vliegtuig op mocht en moederziel alleen achter bleef, krijgt een tweede kans en vervoegt de groep in Zuid-Afrika.

Twee kandidaten moeten echter terug naar huis. De 35-jarige Jolien uit Poederlee en Benjamin Bouba (19) uit Wolvertem moeten de groep verlaten.

'We zijn misschien wel een beetje vroeg moeten vertrekken', zeggen beide afvallers. 'Want je wil het spel uiteraard verderzetten en overal bijzijn.'

Zij hadden zeker niet verwacht dat twee kandidaten 'De Mol' zouden moeten verlaten. Aan hun verblijf in Zuid Afrika en aan het spel hebben ze goede herinneringen overgehouden. Niet in het minst aan de groep, want het waren allemaal echte teamspelers met een enorm groot groepsgevoel.

'Het straffe is dat ik op Bouba gokte als 'de mol'. Ik heb eigenlijk geen idee wie de mol is, ik heb gegokt', zegt Jolien.

Bouba had wel een tactiek, maar het ging fout.

'Mijn hoogtepunt', zegt Jolien, 'was de looptocht in de bergen. Ik ben geen getrainde loopster, maar heb de proef op karakter gedaan. Het was een serieuze prestatie. Ik heb ook geen minder leuke momenten gekend en ben steeds mezelf gebleven: spontaan en niet gespeeld.'

'De leukste momenten zijn die wanneer je samen in de groep bent. Slechte momenten heb ik helemaal niet gekend. Ik ben heel tevreden dat ik de kans gekregen heb kandidaat te zijn van 'De Mol', zegt teede afvaller Bouba.

'Ik ben nu geen vedette, maar heb toch al superleuke reacties gekregen. Als ik mezelf nu op het scherm bezig zie, kom ik inderdaad over zoals ik echt ben. Eigenlijk is afvallen maar een klein detail in vergelijking met wat ik heb mogen meemaken', besluit Bouba.