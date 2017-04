Special 'Boonen & Friends' binnenkort op VTM

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

Afscheid nemen met het grootste respect van héél het peloton, dat deden maar weinig renners hem voor. VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn heeft het voorbije half jaar een hele reeks interviews gedaan met collega's van Tom Boonen. Strijdmakkers van vroeger zoals Paolo Bettini, Alessandro Ballan en Thor Hushovd.

Of collega's of concurrenten van nu zoals Marcel Kittel, Tiesj Benoot of Iljo Keisse. Ze hebben het met Merijn over de renner, maar ook over de mens Tom Boonen en halen vaak sappige anekdotes boven over hun ritten samen, en al wat daarvoor of na gebeurde, maar nooit de pers haalde. Heeft Tom bijvoorbeeld nu al dan niet Nothing Else Matters gecoverd van Metallica in duet met Paolo Bettini?

En Tom Boonen krijgt van Merijn ook de kans op die straffe verhalen te reageren. Merijn confronteert hem met de uitspraken van zijn collega's, Boonen reageert zoals altijd: heel gevat, met de kwinkslag, en altijd eerlijk. Of het nu over zijn cover van Metallica gaat, over de decompressie na de koers, over autoracen of zijn tweeling Valentine en Jacqueline.

'Dat is misschien nog het mooiste van allemaal. Dat je uit zo’n harde sport, waar je eigenlijk altijd concurrenten bent van elkaar, dat je daar toch kan uitkomen met respect van je tegenstanders. Dat is het mooiste wat er is.' – Tom Boonen.

Merijn Casteleyn is twee jaar ouder dan Tom Boonen en hun carrières zijn ongeveer gelijk begonnen. Toen Tom profwielrenner werd, begon Merijn Casteleyn als wielerjournalist. Ze kwamen elkaar steeds vaker tegen en zo groeide ook tussen hen een band van wederzijds respect.

Dat Tom Boonen veel respect krijgt van zijn collega’s blijkt ook uit de opkomst voor zijn afscheidswedstrijd op zaterdag 29 april. Vier dagen na de uitzending van 'Boonen & Friends' komen de meeste van zijn oud-collega’s en -concurrenten met enorm veel plezier meerijden in: Tom Says Thanks. Een allerlaatste rit aan het Zilvermeer in zijn thuisbasis Mol, en die dag live te volgen bij VTM vanaf 17.10 uur.

'Boonen & Friends', dinsdag 25 april om 21.50 uur op VTM.