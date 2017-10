Shawn Mendes, Demi Lovato, The Killers, Kesha en Camila Cabello op podium MTV EMA 2017

MTV EMA 2017

Internationale supersterren Shawn Mendes, Demi Lovato, The Killers, Kesha en Camila Cabello treden op tijdens de MTV EMA 2017 in Londen op zondag 12 november, zo maakt Viacom-zender MTV vandaag bekend.

Eerder werd al bekend dat multi-talent Rita Ora de show presenteert en tevens een optreden verzorgt die avond. Ook maakt de zender vandaag bekend dat de Britse Stormzy optreedt en dat actrice Natalie Dormer (bekend van 'Game of Thrones'), internet-persoonlijkheid Madison Beer en zangeres en actrice Sabrina Carpenter (bekend van 'Girl Meets World') awards uitreiken. Binnenkort worden er meer optredende artiesten en aanwezige sterren bekend gemaakt. De MTV EMA 2017 is zondag 12 november vanaf 21.00 uur live op MTV te zien.

Belgisch talent tijdens MTV EMA 2017

Belgische topacts Lost Frequencies, Coely, Loïc Nottet, Bazart en Oscar And The Wolf maken dit jaar kans op de felbegeerde award voor Best Belgian Act. Stemmen kan nog steeds via mtvema.com. Tijdens de MTV EMA Pre-Party in Plein Publiek in Antwerpen reiken MTV-host Kay Nambiar en Joy Anna Thielemans op woensdag 8 november de award voor Best Belgian Act uit. Kaarten voor de Pre-Party zijn niet te koop, maar uitsluitend te winnen, o.a. via www.mtv.be/preparty. De winnaar van Best Belgian Act zal ons vertegenwoordigen tijdens de main show in Londen en maakt kans bekroond te worden tot Best Worldwide Act.

De MTV EMA 2017 is op zondag 12 november vanaf 21.00 uur live te volgen op MTV en via de MTV socials (Instagram, Facebook en Twitter).