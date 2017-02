Sexy singles feesten met hun grootouders in MTV's 'Spring Break With Grandad'

Foto: MTV - Viacom Benelux 2017

Zon, strand, sexy afgetrainde lijven... en grootouders? Viacom-zender MTV bewijst dat leeftijd niet uitmaakt in de nieuwe show 'Spring Break with Grandad'.

Zes sexy singles reizen met hun grootouders af naar Mexico en hebben zich te houden aan één regel: party hard or go home! Degene die hen hierop beoordeelt is het ultieme feestbeest uit Geordie Shore: Gary 'Gaz' Beadle.

Maak kennis met de spring breakers:

Ashleigh & Mary

De 19-jarige Ashleigh uit Connecticut is een professionele beauty queen, moeder en geen type dat met zich laat sollen. Ze merkt dat veel andere meiden problemen met haar hebben en claimt dat ze 'meestal gewoon jaloers zijn'. Ashleigh is sinds een jaar single en is klaar om de verloren tijd in te halen, waar ze al snel mee begint. Heel snel...

Oma Mary, die altijd in is voor ongepaste en brutale gesprekken, zal Ashleigh vergezellen op deze vakantie. Mary is dan ook zeer benieuwd naar Ashleigh’s activiteiten.

James & Andy

James uit Somerset hangt overdag graag aan de gewichten en 's nachts… doet hij andere dingen. Maar zal de zelfverklaarde "top shagger" succes hebben met de dames of wordt het een droge vakantie? In eerste instantie heeft James alleen maar oog voor Victoria nadat zij (en haar oma) een flirterige massage van hem krijgen. Alleen het feit dat James al twee keer verloofd is geweest toont aan dat hij misschien niet de meest loyale man is.

Opa Andy gaat mee en claimt dat hij altijd overal voor in is. Leuk feitje: deze opa was vroeger stripper!

Victoria & Joyce

De 20-jarige kletskous Victoria uit Essex is pas gedumpt door haar vriendje die liever wilde gaan werken in Cyprus dan samen met haar te zijn. Deze spring break is een mooie reden om over haar gebroken hart heen te komen, en natuurlijk om wraak te nemen op haar ex! Dat is iets wat ze meteen in de eerste aflevering laat zien en ze maakt Gaz trots met haar professionele partyskills en uithoudingsvermogen.

Victoria wordt vergezeld door haar uitgesproken oma Joyce. Victoria claimt dat Joyce 'cool, openhartig en super sociaal' is, maar Joyce vindt zichzelf in meerdere opzichten ouderwets.

Aaron & Christina

De 25-jarige ladies man Aaron uit Manchester is altijd in voor een heleboel fun en flirts. Hij zegt dat hij de tel is kwijt geraakt als het gaat om dames die zijn bed hebben gezien, maar claimt zelf: 'Het zullen ongeveer 350-450 meiden zijn geweest.' Een mede spring breaker zal zeer snel kennis maken met deze kant van Aaron wanneer zij al de eerste nacht het bed delen… Maar hij houdt het in de ochtend snel voor gezien!

Aaron komt samen met zijn oma Christine, een feestbeest die bekend staat om haar imitaties van rapper Biggie Smalls tijdens het stappen.

Paige & Bob

De 23-jarige VIP club hostess Page uit Norwich is eraan gewend dat alle ogen op haar zijn gericht. Ze houdt ervan om nagestaard te worden. Ze claimt een 'vrouwelijke player' te zijn die alle mannelijke deelnemers het nakijken geeft. Haar grootvader Bob weet hoeveel ze van de spotlights houdt: 'Hoe meer aandacht Paige krijgt, hoe beter'. Dit laat ze meteen in de eerste aflevering zien wanneer ze maar al te graag haar dance moves showt op het podium van de club.

Zoals gezegd wordt Paige vergezeld door haar 69-jarige relaxte opa Bob. Hij vindt dat Paige een voorkeur heeft voor foute mannen en is zeker van plan deze te weren. Bob is dan ook totaal geen wing-man maar wel een gezellige aanwinst voor de groep.

Brandon & Beverley

Brandon is 24 jaar oud, komt uit Massachusetts en is schaamteloos over wat hij allemaal uithaalt. Toen zijn ex vreemdging besloot Brandon zichzelf te transformeren tot hartenbreker, maar ondanks deze reputatie vragen wij ons af of deze player écht wel klaar is voor het nachtleven.

Brandon neemt zijn oma Beverley mee. Deze queen bee is klaar om haar jeugd te herbeleven in Cancun, pas maar op jongens!

'Spring Break With Grandad', vanaf 12 februari elke zondag om 22.30 uur bij MTV.