Schrijf je in voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' - OPROEP

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2016

Ook dit najaar vertrekt Gilles De Coster samen met tien Vlamingen naar een voorlopig nog onbekende bestemming. De tien kandidaten hebben één gezamenlijk doel: alle opdrachten doen slagen, om zo veel mogelijk geld te verdienen.

Daarvoor zijn ze enkel op elkaar aangewezen en ontstaan er nauwe banden. Toch kunnen ze niemand echt vertrouwen, want in de groep zit een verrader, een saboteur. Hij of zij is 'De Mol'.

Waag jij je aan dit avontuur van je leven? Beschik je over een gezonde dosis mensenkennis? Kan jij je drie weken vrijmaken in de maanden november en december om een adembenemende reis te maken? Schrijf je dan hier in voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' en ontmasker de saboteur!



