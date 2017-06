Schrijf je in voor een nieuw seizoen 'Belgium's Got Talent' - OPROEP

Foto: VTM - MEDIALAAN 2016

'Belgium's Got Talent', de grootste zoektocht naar talent in Vlaanderen komt terug! Heb jij een uniek of uitzonderlijk talent waarmee je een publiek kan boeien en entertainen, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wil jij net als Baba Yega een groot concert geven, net als Fourcast de hitlijsten bestormen met een eerste single of als net als de jongens van TNT Crew bij Cirque du Soleil aan de slag gaan?

Of vind je gewoon dat jouw talent ontdekt en gezien moet worden, dan is 'Belgium’s Got Talent' de perfecte springplank voor jou!

'Belgium's Got Talent' is het enige programma waarin alles kan! Alle acts zijn welkom!

Je leeftijd, je podiumervaring, of je alleen komt of in groep, maakt allemaal niet uit.

Twijfel niet langer, schrijf je nu in voor de audities van 'Belgium's Got Talent' en maak kans op maar liefst € 50.000!

INSCHRIJVEN doe je hier!