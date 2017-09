SBS krijgt radiolicentie voor stadsnetwerk

SBS Belgium (VIER, VIJF en ZES) is tevreden met de toekenning van een licentie door de Vlaamse regering om op de FM-band een stadradionetwerk op te kunnen starten. Het nieuwe radioproject wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met mediagroep Mediahuis en Nostalgie (onderdeel van Mediahuis).

“Het radio-duopolie van Medialaan en de VRT wordt met dit nieuwe stadradionetwerk nog lang niet doorbroken, maar de toekenning van deze licentie is een mooie eerste stap om het crossmediale SBS-verhaal uit kunnen te bouwen. Zowel de luisteraars als de adverteerders zullen hier beter van worden”, zegt CEO Peter Quaghebeur. “De naam van de nieuwe radiozender, het format, de presentatoren en het zendergevoel worden de komende maanden, samen met alle betrokken partners, verder bepaald om het nieuwe radiostation in de eerste helft van 2018 te lanceren.”

De afgelopen jaren was SBS vragende partij om het Vlaamse radiolandschap uit te kunnen breiden met een landelijke FM-frequentie. De opstart van een stadsradionetwerk geeft een dubbel gevoel omdat de technische ontvangstmogelijkheden van deze nieuwe FM-zender beperkt en verre van ideaal zijn.

