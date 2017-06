'Reizen Waes 12-12' heeft effect niet gemist

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

De speciale uitzending van 'Reizen Waes' vanuit Noord-Oeganda, zondagavond op En, heeft het Consortium 12-12 geen windeieren gelegd. Na de uitzending n oproep van Waes om geld te storten voor de vluchtelingen, kwam er een heuse stormloop naar de website op gang.

Direct na de uitzending van 'Reizen Waes 12-12' surften heel wat mensen naar de website van van het Consortium 12-12 om hun steentje bij te dragen en een gift te doen. Op een gegeven moment waren dat er zoveel dat de site de vele bezoekers niet aankon. Heel wat van de mensen probeerde dan maandagochtend opnieuw en kon zo toch nog geld storten.

Bij het Consortium 12-12 zijn ze erg opgetogen over het effect dat de bijzondere 'Reizen Waes' heeft gehad voor de actie. Er was maandag al zo'n 10,7 miljoen euro binnen gekomen. Volgens de organisatie is dat het hoogste bedrag sinds 1985.

Tom Waes is zelf ook heel tevreden met de respons op zijn uitzending. Hij is vooral blij dat het geen deprimerend programma is geworden. 'Het is een boodschap van hoop geworden', aldus Waes.

Bron: nieuwsblad.be