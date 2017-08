Rechter verbiedt uitzending van 'De Rechtbank' op VIER

Het zevende seizoen van 'De Rechtbank' op VIER start met een valse noot. Een Antwerpse rechter heeft vanmiddag een verbod uitgesproken voor het uitzenden van de eerste aflevering.

In de eerste aflevering van 'De Rechtbank' zou het verhoor getoond worden van een 22-jarige kinderverzorgster die werd opgepakt nadat op bewakingsbeelden was te zien hoe ze kinderen hardhandig had aangepakt. Enkele kindjes liepen daarbij verwondingen op. De verdachte werd onder voorwaarden door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Het is advocaat Walter Damen die met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechtbank trok. Hij is raadsman van een van de betrokken partijen. De rechter in Antwerpen verbood daarop de uitzending van deze aflevering van 'De Rechtbank'. Nochtans had de onderzoeksrechter, de verdachte én haar advocaat aan VIER en productiehuis Woestijnvis de toestemming gegeven om het verhoor uit te zenden.

De productieploeg van 'De Rechtbank' gaat nu met alle betrokken partijen om de tafel zitten om tot een vergelijk te komen.

Bron: nieuwsblad.be