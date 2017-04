Q2 start binnenkort met nieuw seizoen van 'Peking Express'

foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

Al liftend racen door het hart van Zuidoost-Azië, Vietnam, Laos en Cambodja, waar je noch de taal van spreekt, noch de cultuur van kent en met slechts 1 euro per dag ook de nacht moet doorbrengen is geen sinecure.

Zes duo's, Vlamingen en Nederlanders gaan deze uitdaging aan in het nieuwe seizoen van 'Peking Express'.

Uit meer dan 4000 inschrijvingen werden 6 duo’s geselecteerd: de Vlamingen Brecht en Cedric, echte vrienden en avonturiers, Ann-Sophie en Laura, twee collega-politie-inspecteurs uit West-Vlaanderen en het jongste duo Steff en Margaux, studenten. De Nederlanders zijn zus en broer Siham en Hicham, de tortelduifjes August en Awa en de nachtraven Joep en Frank. Zij krijgen de kans om de reis van hun leven te maken en zich tot winnaar te kronen van 'Peking Express 2017'.

Alleen de snelsten overleven de race en spelen voor een prijzenpot tot wel 30.000 euro. De duo's kunnen dit geld onderweg verdienen met allerlei opdrachten. Met 'Peking Express' weet niemand waar het avontuur eindigt, alleen waar het begint. De presentatie van het programma is in handen van Sean Dhondt en zijn Nederlandse collega Rik van de Westelaken.

Nieuw dit jaar is dat de afvallers na elke etappe nog een tweede kans krijgen om in het spel te blijven. Een tweede kans betekent ook een extra passagier, een bekend gezicht die het lot van het duo volledig in handen heeft. De celebs moeten er letterlijk alles aan doen om uitschakeling te voorkomen.

'Dit is echt een programma voor Q2', zegt programmadirecteur Ricus Jansegers. 'Wij waren al lang op zoek naar een ontspanningsprogramma voor deze zender. 'Peking Express' is echt iets unieks en erg confronterend. Er zitten ook enkele nieuwigheden in het programma dit seizoen.'

'Ik heb al heel wat uiteenlopende programma’s gepresenteerd', zegt host Sean Dhondt, 'maar 'Peking Express' is wel het leukste. Het is een perfecte mix tussen wedstrijd en komische momenten. Het is voor mij een echte eer om dit programma te mogen presenteren.'

Ook radiozender Qmusic duikt in het Peking Express-verhaal en stuurt één luisteraar richting Azië om zelf de prachtige landschappen te ontdekken waar de duo’s hebben doorgelift. Q-dj's Vincent Fierens en Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe organiseren op vrijdag 7 april een liftrace in België. Twee luisteraars moeten zo snel mogelijk van punt A naar punt B liften, net als de duo's in 'Peking Express'. Aan de finish worden ze opgewacht door Sean Dhondt. De persoon die het eerste aankomt wint een reis naar het verre Azië.

'Peking Express', vanaf zondag 9 april om 20.30 uur met een dubbelaflevering op Q2.