'Project Axel' binnenkort nieuw op VIER

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

VIER startte dit voorjaar met de opnames van 'Project Axel', een documentairereeks waarin daklozen proberen, via een intensief begeleid traject hun leven weer op de rails te krijgen.

Vijf daklozen, Dirk, Danny, Sahra, Thom en Graeme, die reeds aanzienlijk tijd op straat leven in en rond Antwerpen, zullen gedurende zes maanden onvoorwaardelijk beroep kunnen doen op een gespecialiseerd team hulpverleners en begeleiders. Samen met hen stippelen ze een intensief traject uit om te ontsnappen aan hun acute armoedesituatie. Uiteraard is essentieel daarbij hun onvoorwaardelijke wilskracht, inzettingsvermogen en hun oprechte bereidheid zich te laten helpen. Ze krijgen 10.000 euro ter beschikking.

Antwerpenaar Axel Daeseleire zet met hen de eerste stappen, maar ook de laatste. Zes maanden lang zal zijn betrokkenheid een nabije getuigenis worden van hoe moeilijk het is om uit deze vicieuze cirkel te stappen.

'Waarom ik voor dit project gekozen heb?', vraagt Axel Daeseleire zich af. 'Ik ben zelf nooit dakloos geweest en de wereld van de daklozen stond heel ver van mij af. In de wachtkamer van mijn vader, advocaat, heb ik veel mensen ontmoet die in de problemen geraakt waren en dit niet altijd door hun eigen schuld. Bij Moeders voor Moeders ontdekte ik ook wat armoede betekent.'

In Antwerpen zijn ongeveer 500 daklozen, waarvan er al 200 meerdere jaren dakloos zijn. Hoe zijn die mensen in dergelijke situatie beland, waar leven ze van, hoe houden ze het vol en hoe zouden we ze kunnen helpen? Een directe hulp voor daklozen is zeker noodzakelijk op korte termijn, maar men moet de mensen ook op lange termijn proberen te helpen.

Met 'Project Axel' krijgen de mensen na afloop van het programma ook nog de nodige nazorg. VIER wil met het programma geen dromen realiseren, maar een nieuw leven geven aan de daklozen.

'Enkele jaren geleden heeft Londen een project opgezet waarbij 15 daklozen een jaar lang persoonlijke hulp kregen en een paar duizend pond om hun meest dringende problemen aan te pakken. Het project werd een groot succes, na een jaar hadden 11 van de 15 daklozen een dak boven hun hoofd, sommigen hadden terug werk, anderen volgden een cursus', aldus Axel Daeseleire. 'Experts hebben berekend dat 10.000 euro de som is die je nodig hebt om 'van straat' te geraken. Zou het hier ook werken? Ik ga het in ieder geval proberen.'

'Project Axel', vanaf donderdag 26 oktober om 20.35 uur op VIER.