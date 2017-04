Prijzen voor 'Sorry Voor Alles'

Foto: VRT - Lies Willaert

Na het geweldige parcours dat 'Sorry Voor Alles' op En aflegde, krijgt het topprogramma nu ook internationale erkenning: 'Sorry Voor Alles' won dinsdag een gouden medaille op het prestigieuze New York festival, en krijgt later dit voorjaar een zilveren award op het World media festival in Hamburg.

Nadat het programma overal onverwachts opdook om Vlamingen te verrassen, krijgen nu ook Hamburg en Las Vegas te maken met 'Sorry Voor Alles'. Een ongelooflijke waardering voor de hele ploeg die dit huzarenstukje maakte.

Niemand was in het najaar van 2016 veilig voor 'Sorry Voor Alles'. Het programma met Adriaan Van den Hoof was vanaf de eerste aflevering meteen een schot in de roos: heel Vlaanderen was aan de buis gekluisterd om met eigen ogen te zien hoe een nietsvermoedende Vlaming het slachtoffer werd van allerlei complotten.

Nu is 'Sorry Voor Alles' niet enkel talk of the town in Vlaanderen, maar slaagt het programma erin om ook gespreksonderwerp te zijn op twee festivals. Gisteren werd het aan de andere kant van de oceaan beloond met de Gold world medal in de categorie Entertainment, family program voor World's best TV & films tijdens het New York festival in Las Vegas. ​En binnenkort kaapt 'Sorry Voor Alles' ook de Silver intermedia global award weg op het World media festival in Hamburg, dat plaatsvindt op 10 mei. Twee zeer mooie prijzen op prestigieuze, internationale festivals.

Het World media festival vindt elk jaar plaats in Hamburg. Het festival bekroont de beste moderne internationale producties uit verschillende takken van de media. Ook het jaarlijkse, prestigieuze New York festival bekroont programma's van over de hele wereld.

Kamiel De Bruyne, bedenker van 'Sorry Voor Alles', over toen hij het nieuws hoorde: 'Het eerste wat ik dacht was: waar staan de camera's? Maar toen er geen muur omhoog bleek te gaan, was ik enorm blij. Het is nog steeds onwerkelijk hoe een klein idee dat ik een aantal jaren geleden had, nu zelfs internationaal erkenning krijgt.'

Olivier Goris, netmanager Eén: ''Sorry Voor Alles' zorgde vorig jaar toch voor een klein bommetje op Eén. Geweldig dat dit programma nu ook internationaal alle lof krijgt. We zijn zeer trots dat we met zoveel glans 'Sorry Voor Alles' kunnen zeggen in Hamburg en Las Vegas.'

'Sorry Voor Alles' is een programma van Warner bros voor Eén.