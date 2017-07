Presentator 'Temptation Island' misschien de gevangenis in

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2017

Rick Brandsteder, zoon van Ron Brandsteder en presentator van 'Temptation Island' op VIJF, moet vier weken de cel in. Daarvan zijn twee weken voorwaardelijk. Zo stelt het Openbaar Ministerie. Er wordt ook een werkstraf van 90 uur geŽist.

Rick Brandsteder stond terecht omdat hij vorig jaar iemand in het gezicht heeft geslagen. De presentator reageerde dinsdagavond op de eis van de rechtbank. Hij zegt nog steeds spijt te hebben van het voorval.

Het was niet de eerste keer dat Brandsteder in een gevecht betrokken raakte. Zo raakte de presentator van 'Temptation Island' in 2007 én in 2011 al eens betrokken bij een handgemeen.

Bron: ad.nl