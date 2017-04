Populaire Nickelodeon-show 'De Ludwigs' krijgt vervolg

Foto: © Nickelodeon 2016

De succesvolle in Nederland geproduceerde komische avonturenserie 'De Ludwigs' krijgt een vervolg, zo maakt Viacom-zender Nickelodeon vandaag bekend.

Nieuwe afleveringen met daarin de avonturen van de leukste familie van Amsterdam zijn komend najaar op Nickelodeon in Nederland en België te zien. 'Hunter Street', de internationale Engelstalige versie van 'De Ludwigs' die back-to-back lokaal in Nederland wordt geproduceerd, krijgt tevens 20 nieuwe afleveringen. De productie van de nieuwe afleveringen van beide shows begint komende zomer in Amsterdam. 'De Ludwigs' is hiermee de enige serie van Nederlandse oorsprong waarvan tegelijkertijd ook een internationale versie in productie is.

'De Ludwigs' is een avontuurlijke comedy voor kids in de leeftijd 6-12 jaar die in het teken staat van vriendschap, familie en het oplossen van een groot mysterie. De serie speelt zich af in het decor van Amsterdam waar het gezin woont in een indrukwekkend grachtenpand dat naast woonhuis ook dienst doet als museum. In het eerste seizoen van de serie en het losstaande avontuur Wie is de dief? waren Tooske en Bastiaan Ragas te zien als ouders Kate en Erik. De rollen van de vijf pleegkinderen werden vertolkt door Timo Verbeek (Benny), Rosaline Lantink (Anoosha), Cedric van den Abbeele (Sam), Luca Hollestelle (Yara) en Yassine El Ouardi (Daniel). Ook waren er o.a. rollen weggelegd voor Cees Geel, Kees Hulst, Arno Moens en Yootha Wong Loi Sing.

'De Ludwigs' wordt geproduceerd door Blooming Media.