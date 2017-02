Philippe Geubels zoekt mensen - OPROEP

Foto: En - VRT 2016

In een nieuw zondagavondprogramma op En gaat Philippe Geubels op zoek naar de grenzen van zijn humor. Hij nodigt mensen uit met wie je eigenlijk niet mag lachen en trekt een paar dagen met hen op avontuur.

Philippe wil weten waarmee ze worstelen en zoekt naar de manier waarop humor de pijn verlicht en het plezier vergroot.

Philippe is op zoek naar zwaarlijvige mensen, mensen met een ongeneeslijke ziekte, een fysieke handicap of een psychische aandoening. Maar bovenal zoekt hij mensen die geen schrik hebben om hun verhaal te doen en te lachen met wat voor velen taboe is. Heb jij interesse?

Schrijf je in.