Peter De Clercq en Seppe Nobels in 'Grillmasters' op VIER

VIER werkt al een tijdje aan het barbecueprogramma 'Grillmasters'. En om die afvalrace in goede banen te leiden haalde de zender niemand minder dan topchefs Peter De Clerq en Seppe Nobels binnen.

Peter De Clercq is dé topchef bij uitstek als het om barbecueën gaat. Hij wordt aanzien als beste barbecueër ter wereld en won al diverse prijzen, waaronder in 2003 goud op het WK barbecueën. Hij runt het bekende barbecuerestaurant Elckerlijc.

Seppe Nobels is chef van Graanmarkt 13 in Antwerpen. Hij probeert in dat restaurant te koken op de meest ecologische wijze. Hij werkte daarvoor onder andere in Frankrijk, in de keuken bij Wout Bru. Nobels is bekend als 'Beste groentenkok van Vlaanderen'.

'Grillmasters' is een Scandinavisch format dat op dit ogenblik de wereld verovert. In Zweden loopt momenteel zelfs al het vijfde seizoen. Wanneer VIER 'Grillmasters' op het scherm brengt, is nog niet bekend. Volgens Het Nieuwsblad zal dat zeker niét bij de start van de najaarsprogrammering, in september, zijn.

Bron: nieuwsblad.be