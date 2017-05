'Peking Express' eindigt voor Steff & Margaux in Laos! Of toch niet? (VIDEO)

foto: Q2- MEDIALAAN

Steff en Margaux kwamen zondagavond als laatste over de finish in 'Peking Express'. Aan de prachtige tempel in Nathon in het Boeddhistische Laos kregen de studenten dit keer een rode kaart uit de zwarte enveloppe en moesten ze een punt zetten achter hun race naar de overwinning.

'Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Het was geweldig, ik heb er geen woorden voor', reageert Steff. Ook Margaux kijkt met een goed gevoel terug op het avontuur. 'Als ik zou moeten zeggen wat 'Peking Express' is, dan zou ik het onbeschrijfelijk noemen. Als ze thuis vragen hoe de reis geweest is, ga ik gewoon niet weten waar te beginnen.'



Sean en Rik zorgen voor verrassing: één duo komt terug in de race

'We hebben een grote verrassing die gegarandeerd deze race op haar grondvesten zal doen daveren', vertelde Sean op het einde van deze aflevering. Eén duo komt namelijk terug in de race waardoor de kaarten opnieuw grondig door elkaar worden geschud.

Wie mag alsnog racen naar de overwinning? Dat kwamen Steff en Margaux vanaochtend vertellen aan Vincent Fierens in de ochtendshow van Qmusic...





'Peking Express', elke zondag om 20.30 uur bij Q2.