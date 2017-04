Opnames nieuwe fictiereeks 'Gevoel voor Tumor' binnenkort van start

Begin mei starten de opnames voor de nieuwe tragikomische fictiereeks 'Gevoel voor Tumor', een coproductie van En en Sylvester productions. Het is een warm en authentiek verhaal over leed, liefde, maar ook een lach in tijden van tumor.

De achtdelige reeks werd bedacht door Leander Verdievel, Mathias Claeys ('Eigen Kweek', 'Dubbel leven') en Tom Goris ('Witse', 'De Ridder').

De reeks draait rond Tristan Devriendt (gespeeld door Maarten Nulens, bekend van onder andere 'Beau Séjour'), een 25-jarige student geneeskunde wiens leven helemaal overhoop gehaald wordt wanneer hij plots kanker krijgt en zelf patiënt wordt. Ambitieuze dromen worden abrupt onderbroken en maken plaats voor een strijd op leven en dood. Tristan, zijn familie en vrienden komen in een verwarrende clash van emoties terecht met humor en liefde als onverwacht neveneffect. Onder andere Els Dottermans, Dirk Van Dijck, Marthe Schneider, Liesa Naert en Vic De Wachter vervolledigen de cast.

Een agressief Non-Hodgkin NK-T cel lymfoom. In mensentaal: een tumor in de neus. Kanker… Net als zoveel andere mensen kreeg VRT-medewerker Leander Verdievel een aantal jaar geleden deze snoeiharde diagnose. Leander ontdekte doorheen de bestralingen, chemotherapie en stamceltransplantatie dat kanker veel meer is dan enkel kommer en kwel. Want de harde en veeleisende behandeling van de ziekte bevat vaak ook een aparte, vreemd genoeg komische invalshoek en zorgt vaak voor warme, intense momenten tussen mensen.

Leander Verdievel: 'Kanker is vaak zo verdomd surrealistisch. De stagiair die flauwvalt bij een ruggenmergpunctie, mijn vader die me steevast begroette met: 'Ge zijt uw gevoel voor tumor toch nog niet kwijt hé' als hij op bezoek kwam, zeven keer de biografie van Lance Armstrong krijgen van bezoekers... Ik kon vaak niet anders dan lachen.'

Die onverwachte humor dient als tegengif voor alle ellende en vergif in het lichaam van elke kankerpatiënt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn of haar partner, familie en vrienden. Want wanneer er humor is, is er hoop.

Die gedachte lag ook aan de basis van een reeks interviews die de makers voerden met (ex-)kankerpatiënten. Het waren stuk voor stuk onvergetelijke gesprekken die de makers inspireerden om een persoonlijke belevenis te laten groeien tot een authentiek en universeel verhaal over leed, liefde maar ook een lach in tijden van tumor. Na zijn herstel besloot Leander dan ook om rond zijn ervaring een fictiereeks te maken, met de humor waar hij zich tijdens zijn ziekte aan optrok, in verwerkt.

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Kanker is voor vele Vlamingen jammer genoeg een realiteit, maar toch blijft het vaak een stigmatiserende, moeilijk bespreekbare ziekte voor zij die ermee geconfronteerd worden. Deze gedurfde en authentieke reeks toont alle aspecten van de impact die kanker heeft op hun leven en hun ambitie, maar ook op hun directe omgeving. Leander, Mathias en Tom hebben een steengoeie reeks geschreven die raakt. Daarom hoort 'Gevoel voor Tumor' absoluut thuis op Eén.'

'Gevoel voor Tumor' is in het voorjaar van 2018 op Eén te zien en is een coproductie van Eén en Sylvester productions, in samenwerking met Kom op tegen kanker, met de financiële steun van het Stadsmarketingfonds van de Stad Gent en met de steun van het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Sven Gatz, gerealiseerd door de Tax Shelter-maatregel van minister Gatz.