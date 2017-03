Ook vierde seizoen voor 'Professor T.'

Foto: En - VRT/Skyline 2015

De En reeks 'Professor T.' met Koen De Bouw krijgt nu ook een vierde seizoen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het derde seizoen is in voorbereiding en wordt eind dit jaar uitgezonden.

'Professor T', de crimireeks rond de eigenzinige professor Teerlinck (Koen De Bouw), doet het goed op Eén. Het tweede seizoen, dat vorig najaar werd uitgezonden, scoorde steeds rond het miljoen kijkers. De serie van productiehuis Skyline Entertainment is ondertussen ook verkocht aan Frankrijk (TF1) en Duitsland (ZDF).

Eén heeft nu ook een vierde seizoen van de serie besteld. Dat zal in principe in het najaar worden uitgezonden. Wanneer het vierde seizoen op tv komt, is nog niet bekend.