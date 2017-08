Ook dit jaar geen Geert Hoste met nieuwjaar

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2014

Geert Hoste zal ook dit jaar geen eindejaarsconférènce maken. De komiek laat nu voor het tweede jaar op rij de kelk aan zich voorbijgaan. Naar eigen zeggen heeft hij nog wat meer rust in zijn hoofd nodig.

2017. Het is een jaar om van te smullen. Al zal Geert Hoste er ook dit jaar niets mee doen. Voor de tweede keer zal hij geen conférènce maken. Vorig jaar paste hij ook, omdat hij het rustiger aan wou doen. Ook dit jaar zal hij niet op het podium staan. Voor de fans zich ongerust beginnen maken: er is niets aan de hand met Hoste. Hij geniet gewoon van de rust in zijn hoofd. 'En dat smaakt naar meer', zo zegt hij in Het Nieuwsblad.

En helemaal zeker is het nog niet, maar naar verluidt zou Geert Hoste wel plannen hebben in 2018. Hij denkt momenteel na over een voorstelling naat aanleiding van de verkiezingen die er dan aankomen.

Bron: Het Nieuwsblad