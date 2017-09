Ontdek de kandidaten van 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2014

Dit zijn de kandidaten van 'De Slimste Mens ter Wereld' 2017. Vierendertig kandidaten. Vijftien vrouwen en negentien mannen spelen dit najaar voor de titel.

‘We hebben weer een sterke mix gevonden van erg bekende namen, over bijzonder intrigerend tot enkele ruwe diamanten die een ontdekking kunnen worden. We hebben voor deze vijftiende editie ook een recordaantal vrouwen kunnen strikken. Je hebt kandidaten die de quiz niet serieus nemen en gewoon veel plezier maken. Maar je hebt er ook die echt komen om te winnen. Die combinatie doet het werken. ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is een beetje zoals voetbal. Het is het belangrijkste spelletje ter wereld, maar het is ook maar een spelletje.’

Lynn Van Royen

Bill Barbers

Frances Lefebure

Stijn Van de Voorde

Björn Soenens

Evi Hanssen

Herr Seele

Magali Rodriguez Garcia

Sean Dhondt

Isolde Lasoen

Xavier Taveirne

Rob Vanoudenhoven

Elodie Ouedraogo

Joke Emmers

Bartel Van Riet

Linde Merckpoel

Kristof Calvo

Johan Boskamp

Barbara Sarafian

Katrin Lohmann

Sami Mahdi

Jens Dendoncker

Xavier Malisse

Jean-Marie Dedecker

Chris Van der Ende

Van Echelpoel

Dallila Hermans

Goedele Wachters

Dina Tersago

Heidi Van Tielen

Evi Van Acker

Thibault Christiaensen

Bart Somers

Filip Peeters

'We hebben weer een sterke mix gevonden van erg bekende namen, over bijzonder intrigerend tot enkele ruwe diamanten die een ontdekking kunnen worden. We hebben voor deze vijftiende editie ook een recordaantal vrouwen kunnen strikken. Je hebt kandidaten die de quiz niet serieus nemen en gewoon veel plezier maken. Maar je hebt er ook die echt komen om te winnen. Die combinatie doet het werken. 'De Slimste Mens ter Wereld' is een beetje zoals voetbal. Het is het belangrijkste spelletje ter wereld, maar het is ook maar een spelletje.'

De 34 kandidaten:

Lynn Van Royen

Bill Barbers

Frances Lefebure

Stijn Van de Voorde

Björn Soenens

Evi Hanssen

Herr Seele

Magali Rodriguez Garcia

Sean Dhondt

Isolde Lasoen

Xavier Taveirne

Rob Vanoudenhoven

Elodie Ouedraogo

Joke Emmers

Bartel Van Riet

Linde Merckpoel

Kristof Calvo

Johan Boskamp

Barbara Sarafian

Katrin Lohmann

Sami Mahdi

Jens Dendoncker

Xavier Malisse

Jean-Marie Dedecker

Chris Van der Ende

Van Echelpoel

Dallila Hermans

Goedele Wachters

Dina Tersago

Heidi Van Tielen

Evi Van Acker

Thibault Christiaensen

Bart Somers

Filip Peeters