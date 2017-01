Nog meer Vlaamse programma's dit voorjaar op VIER

Gevarieerder en tot later in de avond dan ooit: zo staat VIER in 2017 vanaf 6 februari opnieuw gelijk aan de meet met de andere grote zenders.

Nieuwe seizoenen van kaskrakers 'De Mol' en 'The Sky is the Limit' worden dit voorjaar om half negen versterkt met het nieuwe, hartverwarmende 'Hotel Römantiek', gevolgd door de veelbesproken prestigereeks 'Chaussée d’Amour'. Ben Segers en Axel Daeseleire pakken uit met nieuwe afleveringen van 'Auwch_', Evy Gruyaert presenteert een nieuw seizoen van het razend populaire 'Stukken van Mensen'. De voorjaarsavonden starten met nieuwe afleveringen van 'Komen Eten', vorig jaar bijzonder succesvol gegroeid pal tegenover de soaps. Thomas Huyghe en Marc Cambré presenteren een nieuw (reeds derde!) seizoen van ''t Is Gebeurd' in volle primetime op woensdag. De vertrouwde Crime Nights en Blockbusters zijn ook dit voorjaar op post bij VIER, samen met een erg gevarieerd zendschema met telkens vier Vlaamse primetimeprogramma's tot laat in de avond.

Vanaf eind maart worden sterkhouders 'Jani Gaat' en 'Topdokters' van maandag tot en met donderdag gevolgd door het gloednieuwe 'Gert Late Night' (werktitel). Na 'De Rechtbank' en 'De Recherche' lanceert VIER dit voorjaar het nieuwe Woestijnvisprogramma 'De Sollicitatie'. De komende maanden voegt VIER hier nog verscheidene nieuwe programma's aan toe: zo werkt Pedro Elias na twee succesvolle seizoenen van 'De Idioten' aan zijn eigen show met als werktitel 'Planeet Pedro', dit voorjaar op VIER.