Nieuwe zenders op TV VLAANDEREN

TV VLAANDEREN start de zomer met een primeur in BelgiŽ en voegt twee nieuwe zenders toe aan haar zenderaanbod. Film Europe Channel en UP Network zijn vanaf 20 juni beschikbaar via satelliet in ons land.

De Europese tv-operator M7 Group, die in België de merken TV VLAANDEREN en TéléSAT en in Nederland het merk CanalDigitaal exploiteert, heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met beide zenders. De van oorsprong Tsjechische zenders zijn al beschikbaar via het M7 Group tv-platform Skylink in Tsjechië en Slowakije en hebben nu dus opnieuw de geschikte partner gevonden met M7 Group om de zenders ook in de Benelux aan te bieden.

'Een groeiend tv-aanbod vraagt naar unieke themazenders die inspelen op zeer specifieke onderwerpen', zegt VP Business Development van de M7 Group, Bill Wijdeveld. 'We zijn dan ook zeer verheugd met de unieke content die we krijgen met Film Europe Channel en UP Network om ons tv-aanbod in de Benelux verder te verrijken.'

Film Europe Channel is volledig gewijd aan de Europese cinema. De zender biedt de beste alternatieve films aan van het Europese continent, in hun originele taal en voorzien van Nederlandstalige ondertitels. Een extra filmaanbod van Film Europe Channel zal bovendien beschikbaar zijn in de filmcatalogus van TV VLAANDEREN. UP Network brengt documentaires, nieuws, docu soaps en human interest verhalen over de luchtvaartwereld.

Vanaf 20 juni is Crime & Invastigation niet langer beschikbaar voor TV VLAANDEREN klanten.

Tenslotte zullen ook alle Discovery-kanalen en Eurosport de komende jaren beschikbaar blijven via alle M7 platformen waaronder TV VLAANDEREN, CanalDigitaal en Online.nl.