Nieuwe zender Viceland vanaf 1 maart in Vlaanderen

VICE Media, het grootste mediabedrijf ter wereld dat zich op jongeren richt, lanceert de gloednieuwe 24-uurzender VICELAND op 1 maart 2017 in België. De tv-zender zal vanaf de lancering te ontvangen zijn via Telenet op kanaal 21.

Net als VICE al doet, zal de tv-zender verhalen brengen van over de hele wereld. Dit altijd met de voor VICE kenmerkende en unieke blik op jongerencultuur, met onder andere muziek, eten, identiteit, seks, mode en sport. Regisseur en Oscarwinnaar Spike Jonze is als co-president van de zender – naast CCO Eddy Moretti – verantwoordelijk voor de ontwikkeling van creatie, productie en merkidentiteit van het kanaal.

De programmering van VICELAND BE bevat series als 'Gaycation' (met Ellen Page); 'Noisey' (met Zach Goldbaum); 'F*ck That's Delicious' (met Action Bronson); 'Hate Thy Neighbor' (met Jamali Maddix); 'States of Undress' (met Hailey Gates); en 'Black Market' (met Michael K. Williams). De zender zal ook lokaal geproduceerde content bevatten, en wordt gelanceerd met de 'VICELAND België Census', een documentaire waarin jongeren uit het hele land hun mening geven over onder meer zichzelf, politiek, drugs, seks, liefde, geld en klimaatverandering. De documentaire laat zien hoe het nu is om jong te zijn in België.

VICELAND werd in februari 2016 gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada en later in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland, en heeft aangekondigd te lanceren in Sub-Sahara-Afrika. De lancering van twee zenders in de Benelux is de eerstvolgende in de reeks van een aantal internationale deals, die een multiscreen-programmering beschikbaar maken voor kijkers in 51 landen. Naast de lancering in België, zal VICELAND ook beschikbaar zijn in Nederland.

VICE heeft de afgelopen jaren een wereldwijde reputatie opgebouwd in het produceren van kwalitatief hoogwaardige videocontent voor millennials en heeft innovatieve partnerships met bedrijven als Snapchat, YouTube, HBO en 20th Century Fox.