Nieuwe VIER-fictie '#hetisingewikkeld' focust op nieuwe gezinsvormen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

VIER houdt ook dit najaar de vinger aan de pols, en wel in fictie. Met '#hetisingewikkeld' brengt VIER een nieuwe tragikomische sitcom over familie, liefde en hoe een gezin anno 2017 verschillende maten en vormen kent.

Lien (Ann Miller) en Peter (Ben Segers) hebben het allemaal: een goede job, twee prachtige kinderen, toffe vrienden, een mooi huis en een kat. Maar de liefde is uitgedoofd, hun seksleven dood en de midlife crisis klopt op de deur… Lien beslist om uit elkaar gaan, maar ze krijgen het niet over hun hart om de kinderen wekelijks heen en weer te moeten verhuizen. Daarom besluiten ze in hetzelfde huis te blijven wonen. Week om week slaapt de één in de kelder en de ander met de kinderen in huis.

Omdat ze het gevoel heeft dat ze té veel gemist heeft in haar leven, begint Lien al snel aan een inhaalbeweging, inclusief Tinder en hardnekkige katers. Peter daarentegen worstelt met een joekel van een identiteitscrisis…

'#hetisingewikkeld' wordt een grappig, ontroerend, soms edgy, maar bovenal een hartverwarmend en herkenbaar portret van een generatie, die het allemaal voor elkaar lijkt te hebben, maar net daardoor heel veel mist.

De nieuwe VIER-reeks is gebaseerd op het Deense succesformat 'Splitting up together'. In de VS is Ellen Degeneres intussen ook bezig aan een remake van het format. De opnames van '#hetisingewikkeld' starten volgende week en de gloednieuwe fictiereeks met o.a. Ann Miller, Ben Segers, Charlotte Vandermeersch en Lize Feryn zal dit najaar op VIER te zien zijn.