Nieuwe reeks 'Moerkerke en de Vrouwen' vanaf dinsdag op VTM

In de nieuwe reeks 'Moerkerke en de Vrouwen' zoekt reportagemaakster Cathérine Moerkerke elke week opmerkelijke vrouwen op. Stuk voor stuk zijn het sterke persoonlijkheden die een zinnig, interessant verhaal hebben binnen hun eigen, wat afgebakende wereld.

Ze hebben een opvallende job, houden er een apart liefdesleven op na of maakten iets heel ingrijpend mee. Van vrouwen die in de haven werken tot ex-gedetineerden of echte beautyqueens. Maar allemaal zijn het vrouwen die Cathérine zeer intrigeren en fascineren omdat ook zij als vrouw niet voldoende hoogte krijgt van hun aparte wereld. Maar met haar aanpak –doortastend, speels, gedurfd maar altijd correct en to the point- krijgt Cathérine de tongen van haar gasten los en zorgt ze elke week voor intieme, verrassende portretten.

Aflevering 1: vrouwen die werken in de erotische sector

In de eerste aflevering van 'Moerkerke en de Vrouwen' stapt Cathérine Moerkerke in de wereld van de erotiek. Want het blijft voor haar een raadsel hoe vrouwen zich fysiek kunnen geven, zonder er emotioneel onderdoor te gaan. Daarnaast heerst er nog altijd een groot taboe rond de sector. Dat wil Cathérine met deze reportage doorprikken.

Ze volgt twee vrouwen die werkzaam zijn in de erotische sector. De ene baat een erotisch massagesalon uit, de andere is sinds kort escorte. Alle twee werken ze de klok rond, 7 dagen op 7, om het te maken in de erotische wereld.

De vrouwen vertellen Cathérine openlijk over hun job. Anaïs is 40 en zit nog maar een kleine drie jaar in de sector. Een stap die ze zelf heel bewust zette, omdat ze geld nodig had. “Ik doe dit om mijn kinderen een toekomst te geven, en het ook mezelf iets gemakkelijker te maken.” Vroeger was ze vertegenwoordiger. Nu nog noemt ze zichzelf een echte ondernemer die voortdurend op de baan is. En ze is gelukkig met wat ze doet. 'Ik kan dit makkelijk de ene week doen, en dan de andere voor mijn twee kinderen zorgen in co-ouderschap.' Naast het financiële voordeel heeft de vrouw ook plezier in haar werk. 'Ik vind het leuk om op deze manier mijn ding te doen, het geeft me meer voldoening dan te gaan werken op een kantoor.'

Een contrast met de uitbaatster van een erotisch massagesalon. Zes maanden is Bieke's zaak in Brasschaat open nu, maar het loopt als een trein. Overdag komen de zelfstandigen en de zakenmannen. Die moeten wel overdag komen, om het te kunnen verbergen voor hun vrouw. 's Avonds komen de vrijgezellen. 'Het is een erotisch massagesalon, geen bordeel', benadrukt Bieke. 'Onze getrouwde klanten hebben niet het gevoel dat ze vreemd gaan.'

Met beide vrouwen praat Cathérine over de liefde: over de betaalde liefde en hun eigen liefdesleven. 'Voor de liefde van mijn leven wil ik er eventueel mee ophouden', zegt Anaïs, 'maar dan moet hij ook een opoffering maken.'

'Moerkerke en de Vrouwen', vanaf dinsdag 14 maart om 21.50 uur op VTM.