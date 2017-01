Nieuwe krimi op Canvas: 'Midnight Sun'

In de donkerste dagen van de winter presenteert Canvas een gloednieuwe serie die baadt in het 'eeuwige licht' van zomers Lapland.

In de Noord-Zweedse stad Kiruna wordt een Franse man op een gruwelijke manier vermoord. De Zweedse onderzoeksrechter Anders Harnesk (Gustaf Hammarsten, 'The Girl with the Dragon Tattoo') krijgt de steun van Kahina Zadi (Leïla Behkti, 'Un prophète'), een Franse politievrouw van Algerijnse herkomst.

Het duo wordt al snel geconfronteerd met nog meer moorden en een duister geheim waarbij heel wat mensen in de gesloten gemeenschap van het mijnstadje betrokken blijken te zijn. Ondertussen worstelen zowel Anders als Kahina met hun eigen problemen, hun identiteit en hun verleden.

'Midnight Sun' werd bedacht, geschreven en geregisseerd door Måns Mårlind and Björn Stein, beiden scenaristen van de Zweeds-Deense succesreeks 'The Bridge'. De serie is een mix van een misdaadverhaal, een psychologische thriller en een ecologisch drama. Het is een coproductie van de Zweedse omroep SVT en het Franse Studiocanal.

Een donker verhaal onder de middernachtzon

Helemaal in het noorden van Zweden, in het mijnstadje Kiruna, wordt een man brutaal vermoord. Onderzoeksrechter Rutger Burlin (Peter Stormare) stelt zijn plaatselijke adjunct Anders Harnesk (Gustaf Hammarsten) aan om de zaak te onderzoeken. Het slachtoffer blijkt een Fransman te zijn, een zekere Pierre Carnot (Denis Lavant). Daarom neemt Burlin ook contact op met de Franse politie. Die stuurt de ervaren politievrouw Kahina Zadi (Leïla Bekhti) naar Zweden om Harnesk en Burlin te helpen bij het onderzoek. Zadi heeft een Algerijnse achtergrond en werd onlangs geconfronteerd met een pijnlijke periode uit haar jeugd. Een jongeman stond plots op de stoep en beweert de zoon te zijn die ze 16 jaar geleden als tienermoeder in Algerije heeft moeten achterlaten.

Kahina Zadi arriveert in Kiruna in het midden van de zomer, wanneer de zon er dag en nacht schijnt. Ze wordt door onderzoeksrechter Burlin gebrieft en rondgeleid. De mijnbouw rond de stad heeft grote littekens gekerfd in het landschap en steekt schril af tegen de prachtige natuur in de omgeving. De hele stad is afhankelijk van de ijzerertsmijnen. Maar onlangs zijn grote geologische spanningen ontdekt in de aardbodem onder Kiruna. Daarom hebben de autoriteiten beslist dat de hele stad geherlokaliseerd moet worden. Een bijzonder onpopulaire maatregel. Burlin en Zadi vliegen met de sympathieke helikopterpiloot Thor (Richard Ulfsäter) naar de plaats van de moord. Onderweg doen ze een schokkende vaststelling...

Een Algerijnse Française in het land van de Sami

Er vallen nog meer doden en Kahina en Anders staan voor een raadsel. Alleen al de ware identiteit van de vermoorde Pierre Carnot achterhalen, blijkt een probleem. Wie was die man eigenlijk en wat deed hij daar in het noorden van Zweden? Identiteit is dan ook een belangrijk thema in de reeks. Scenarist Måns Mårlind: 'Ons basisidee was een verhaal rond een Franse politievrouw met Algerijnse roots op missie in Zweden. Een Franse Berbervrouw die op de vlucht is voor haar verleden en aan de poolcirkel belandt. Daar probeert ze zichzelf terug te vinden. Het is een verhaal over culturele herkomst dat we hebben verpakt in een misdaadplot, met onder meer een moord op een Fransman. Voor ons was het dieperliggende thema van 'The Bridge' de ongelijkheid in de Zweedse en Deense maatschappij. In 'Midnight Sun' is dat thema herkomst, diversiteit en racisme in het Europa van vandaag'.

Niet alleen Kahina worstelt met haar roots en haar verleden. Dat geldt evenzeer voor Anders Harnesk. Hij is een Sami (Lap), maar ook homoseksueel, wat helemaal niet zo evident is in de traditionele Sami-cultuur. En net als Kahina heeft hij een kind, een 16-jarige dochter, uit een 'vroeger leven'.

De diversiteit van de reeks blijkt ook uit de talen die erin worden gesproken: Engels, Zweeds, Frans, Arabisch en Sami.

Paradise Lost

De bedreiging van de natuur en de verdrukking van de traditionele cultuur is een ander belangrijk thema in de reeks. Scenarist en regisseur Björn Stein: 'De visuele taal van de serie is heel divers. Je hebt de prachtige landschappen van Noord-Zweden. Die staan voor zuiverheid en harmonie, terwijl de stad en de mijnbouw juist het tegengestelde belichamen.' Måns Mårlind windt er geen doekjes om: 'We wilden een verhaal vertellen over het hedendaagse Europa. En dat is een behoorlijk triest verhaal, op ecologisch gebied. Alles wordt zwarter en bruiner. Kiruna is een microcosmos die dat Europa belichaamt.' De oorspronkelijke bewoners worden daarbij steeds meer in het nauw gedreven. De mijnbouw heeft hun ontwikkeling en welvaart gebracht, maar hun identiteit en hun woonplaats zijn ze grotendeels kwijt: de mijn ligt in de berg waar zij vroeger woonden.

Tegen die achtergrond ontwikkelt zich het verhaal van 'Midnight Sun'. Een verhaal dat zijn geheimen niet snel prijsgeeft en vol verrassingen zit. Het lot van de Sami en wat er met hun land is gebeurd, speelt daarbij een grote rol.

Maar Midnight Sun is ook meer. Måns Mårlind: 'Het is een gelaagd verhaal met vele thema's en drama's. Volgens mij zitten er drie lagen in een mensenleven: je publieke leven dat voor iedereen openbaar is, je privéleven dat je deelt met je naasten en geliefden, en je geheime leven, dat alleen jij kent. Een goede reeks dringt door tot dat geheime leven van haar personages. Dat is wat we hebben proberen te doen met Kahina, Anders en de anderen.'

'Midnight Sun', vanaf zaterdag 7 januari om 20.35 uur op Canvas.