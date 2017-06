Nieuwe Ketnet Musical 'Team U.P.' met in de hoofdrol Sander Gillis - VIDEO

Foto: Ketnet - © VRT 2017

Al voor het vierde jaar op rij slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Ketnet Musical. Niemand minder dan Ketnet-wrapper Sander Gillis zal zijn zangtalent tonen in één van de hoofdrollen in 'Team U.P.'.

Sander Gillis: 'Ik heb er belachelijk veel zin in, het is een heerlijke uitdaging. Ik kijk er enorm naar uit om met al dat jong talent een podium te delen. Het is een van de warmste projecten van Ketnet, waarvan ik lang dacht: verdorie, kon ik maar zingen en dansen, dan kon ik meedoen! Na een surreële dansauditie, waarbij ik voortdurend naar de verborgen camera aan het zoeken was, en een zangauditie met 'dos cervezas' is het nu zover. Dit gaat zo onvergetelijk worden!'

De musical speelt zich af in het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles één grote competitie. Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste?... In deze school komt Lars, de zoon van een groot sporter, tegen zijn zin terecht. Maar niet iedereen is even blij met zijn komst…

Zoals bij de vorige edities gaat Ketnet opnieuw op zoek naar talent in Vlaanderen. Voor 'Team U.P.' zoekt Ketnet niet enkel zang- en danstalent maar ook sporttalent. De zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet. De musical komt naar de zalen in het voorjaar van 2018.

Ketnet Zomertour mét audities voor 'Ketnet Musical'

Ook dit jaar strijkt de Ketnet Zomertour neer in verschillende steden in Vlaanderen. Net zoals bij de vorige edities, kunnen kinderen deelnemen aan de preselecties voor 'Ketnet Musical' op vijf van de zes locaties van de Ketnet Zomertour. Er zijn in Diest op 27 augustus geen audities voor 'Ketnet Musical'. Inschrijven voor de preselecties kan via ketnetmusical.be.

De 'Ketnet Zomertour' trekt dit jaar naar zes steden: Mol (8 juli), Sint-Niklaas (15 juli), Wenduine (23 juli), Sint Truiden (30 juli), Ieper (19 augustus) en Diest (27 augustus). Ketnetters kunnen tijdens de zomertour op de foto gaan met hun favoriete Ketnet-artiesten, meedoen aan spelletjes én kunnen er genieten van een spetterende show met heel wat Ketnet-gezichten. Onder meer de KetnetBand, Kaatje en Ghost Rockers zullen aanwezig zijn. Voor de allerkleinsten is er de Ketnet Jr. corner.