Nieuwe fictiereeks van Bart De Pauw op Telenet

Foto: En - VRT 2017

Vanaf 8 juni is de nieuwe, humoristische fictiereeks 'It's Showtime' op Telenet te zien via Play en Play More, en vanaf januari 2018 kan iedereen van de reeks genieten bij En.

De reeks, geschreven door Bart De Pauw, vertelt het verhaal van Kenny, een jongeman van 22 die het koste wat het kost wil maken in de showbizzwereld. Maar hij heeft een klein probleem: Kenny heeft absoluut geen talent… En toch: z’n familie is al fan, nu de rest van de wereld nog!

Het scenario van 'It's Showtime' werd geschreven door Bart De Pauw ('Quiz me Quick', 'De Biker Boys') en de regie is in handen van Pietje Horsten ('Buiten de Zone', 'W817', 'Loslopend Wild'). Onder andere Stijn Steyaert, Ella-June Henrard, Tom Audenaert, Kevin Bellemans, Lies Pauwels, Thomas De Smet en Bart De Pauw doen mee in de reeks. 'It's Showtime' is een tiendelige reeks, met afleveringen van telkens 30 minuten.

Veel ambitie, weinig talent

Kenny (vertolkt door Stijn Steyaert) is de spilfiguur van de reeks en van de volkse maar liefdevolle familie De Rouck, die hem overal vergezelt. Kenny wil met zijn onbegrensde ambitie werkelijk alles uitproberen: zingen, dansen, goochelen, vuurspuwen, noem maar op. Hij denkt echter niet verder dan de plaatselijke jaarmarkt, het schoolfeest of een braderie.

Daarnaast heeft Kenny een klein probleem: het ontbreekt hem aan een spat talent, en hij verwart talent met de goesting om iets te betekenen in de showbizz, een gegeven dat zowel Kenny als zijn familie niet inzien. Zij geloven rotsvast in zijn kunnen en beschouwen hem als een winnend loterijticket - alleen moet de trekking nog plaatsvinden. De krampachtige of dwaze pogingen van Kenny om overal door te breken, brengen hem en zijn familie vaak in grote problemen met desastreuse gevolgen.

Samenwerking

'It's Showtime' is een coproductie van Koeken Troef!, Eén en Telenet. De reeks kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen deze drie gelijkwaardige partners.

Vanaf 8 juni is 'It's Showtime' op Telenet via Play en Play More te zien, en vanaf januari 2018 kan iedereen van de humoristische reeks genieten op Eén.

Olivier Goris, netmanager Eén: ''It's Showtime' is een reeks die de klasse en het talent van Bart De Pauw in volle glorie uitstraalt. Prachtige dialogen, personages waar je instant verliefd op wordt, en een verhaal dat je met een warm hart en een brede glimlach achterlaat. 'It's Showtime' is een reeks die je niet mag missen. Deze winter is het showtime voor iedereen, op Eén.'

Jeroen Bronselaer, sr VP Residential Marketing Telenet: 'Kwalitatieve Vlaamse fictie is enorm populair bij de Vlaamse kijker. Telenet wil als Vlaamse distributeur dan ook meewerken aan het behoud van het huidige niveau van Vlaamse producties. De reeksen van de hand van Bart De Pauw hebben doorheen de jaren bewezen dat ze gesmaakt worden door het Vlaamse publiek. Bart slaagt er in om televisiekijkend Vlaanderen keer op keer aan het scherm te kluisteren. We hebben dan ook niet getwijfeld om mee te investeren in deze reeks en zijn blij dat we onze Play- en Play More-klanten It’s showtime als eerste kunnen aanbieden.'

Cast en personages

Stijn Steyaert – Kenny

Kenny (vertolkt door Stijn Steyaert) is de oudste zoon van de familie. Zijn grote droom is het te maken in de showbizz, en ook al is zijn talent nogal beperkt, de goesting is groot. Hij is een erg gevoelige en goede jongen. Kenny is altijd bijzonder enthousiast over alles, maar is te lief en te kwetsbaar voor de wereld in het algemeen en de showbizz in het bijzonder.

Stijn Steyaert (°1988) is zowel acteur als scenarist. Hij speelde gastrollen in onder andere 'Lang Leve', 'De Ridder', 'Aspe' en recent in 'Chaussée d’Amour'. Ook in de sketchprogramma's 'Achter de Feiten' en 'En Toen Kwam Ons Ma Binnen' was Stijn te zien. Hij schreef daarnaast mee aan het vijfde seizoen van 'Tegen De Sterren Op', 'Jonas & Van Geel' en 'Lang Leve'.

Bart De Pauw - Ons pa

De vader van Kenny - beter bekend als ons pa - is een stugge, gezette man van weinig woorden. Als hij al eens geëmotioneerd een onsamenhangende speech brabbelt, reageert de familie vertederd: 'Pa, gij zijt toch soms zo ne woordsmid.' Ons pa stelt zich onvoorwaardelijk ten dienste van zijn zoon, en wie Kenny kwaad wil doen zal eerst langs hem moeten raken. Ons pa wordt gespeeld door scenarioschrijver Bart De Pauw.

Scenarist en acteur Bart De Pauw (°1968) is bekend van talloze populaire programma's, zoals 'Buiten de Zone' en 'Schalkse Ruiters', dat een van de meest bekeken programma's in Vlaanderen was. Hij maakte ook al tal van veelbekeken fictiereeksen, waaronder 'Quiz Me Quick' en 'De Biker Boys'. Bart presenteert op Eén de quiz 'Twee tot de Zesde Macht'. Daarnaast schreef hij het scenario van de populairste Vlaamse bioscoopfilm ooit: 'Loft'.

Lies Pauwels - Tante Daisy

Tante Daisy is de oudere zus van ons pa. Zij is het kloppende hart van de familie De Rouck. De veroveringen van ons pa waren soms hevig en turbulent, maar ze zijn nooit lang gebleven. Het is steeds tante Daisy geweest die het gezin en de vruchten van ons pa’s liefdes bij elkaar heeft gehouden. Ook zij steunt haar lievelingsneefje door dik en dun, al komt haar goede raad meestal van tarotkaarten of pendels. Tante Daisy wordt gespeeld door Lies Pauwels.

Lies Pauwels (°1968) is zowel regisseuse als actrice. Ze stond al met verschillende voorstellingen op de planken, zoals met de trilogie 'Moeder en Kind', 'Bernadetje' en 'Allemaal Indiaan'. Ze speelde daarnaast mee in het stuk Freetown en won hiermee in 2011 de Columbina prijs voor beste bijdragende rol. Lies was ook in verschillende films te zien, waaronder in de kortfilm 'Badpakje 46'. Ze geeft les op het RITCS.

Ella-June Henrard - Rebecca

Rebecca is Kenny’s stiefzus. Een mooi, lief meisje dat wat goedgelovig is en een rotsvast vertrouwen heeft in het goede van de wereld en de mensheid. Ze bezit het vermogen om steeds enthousiast te blijven, ook al vormen zich onweerswolken aan de horizon. Rebecca wordt vertolkt door Ella-June Henrard.

Ella-June Henrard (°1993) debuteerde in 2010 in de film Bo en speelde daarna onder andere in 'Noordzee, Texas' en de Nederlandse films 'Hemel op Aarde' en 'Boy 7'. Voor die laatste rol werd Ella-June genomineerd voor het Gouden Kalf voor de beste vrouwelijke bijrol. Daarnaast was ze te zien in televisiereeksen als 'De Vijfhoek' en 'Generatie B'. Ella-June is intussen afgestudeerd aan de toneelacademie Maastricht.

Thomas De Smet - Max

Max (gespeeld door Thomas De Smet) is het jongere halfbroertje van Kenny. Hij is de slimste van de bende, maar heeft alleen zijn jonge leeftijd nog wat tegen. Max is de voorzitter van Kenny’s fanclub, die voorlopig alleen uit familieleden bestaat. Stilaan ontpopt hij zich meer en meer tot de manager van Kenny, maar de keuzes die Max maakt zijn niet altijd de juiste, om het zacht uit te drukken.

De jonge acteur Thomas De Smet (°2000) speelde eerder al in de reeksen 'Chaussée d’Amour', 'Nieuw Texas' en 'Loslopend Wild'. Daarnaast was hij te zien in de horrorfilm 'Welp'. Hij studeert op dit moment Latijn Talen en wil daarna regie studeren.

Kevin Bellemans - Bruno

Bruno is het licht ontvlambare ex-liefje van Rebecca. Een stevige, geblokte kerel met kort gemillimeterd haar. Hun relatie is net voorbij, en Bruno staat voortdurend bij Rebecca op de stoep om haar terug te winnen. Op emotioneel vlak is hij soms net een klein kind, en Bruno snapt niet wat hij verkeerd doet bij Rebecca. Af en toe verschijnt hij dan ook op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Bruno wordt gespeeld door Kevin Bellemans.

Kevin Bellemans (37) is een Brusselse acteur/schrijver die al in tal van Vlaamse reeksen heeft gespeeld, zoals 'Tabula Rasa', 'En Daarmee Basta', en 'Koning Lou'. Hij stond al op de planken voor theater en cabaret. Met dat laatste won hij in 2011 de persoonlijkheidsprijs der camaretten in Rotterdam. Momenteel schrijft hij z'n eerste dichtbundel onder de naam DOOSHOOFD.

Tom Audenaert - Wijkagent Willy

Wijkagent Willy Wynants (Tom Audenaert) is een goedhartige, joviale flik. Hij is een vriend aan huis, al komt hij toch vooral voor tante Daisy. Om haar ten gunste te zijn, kleurt hij dikwijls buiten de lijntjes als de familie zich weer in een of andere penibele situatie heeft gemanoeuvreerd.

Tom Audenaert (°1979) is bekend van onder andere de film 'Hasta La Vista', waar hij de hoofdrol in speelde, en De helaasheid der dingen. Voor zijn rol in 'Hasta La Vista' werd Tom genomineerd voor de Ensor voor Beste acteur bij de Vlaamse Filmprijzen. Daarnaast speelde hij mee in televisiereeksen als 'Quiz me Quick', 'Willy’s en Marjetten', 'Nieuw Texas' en 'De Zonen van Van As'. Zeer recent was Tom te zien in 'Als De Dijken Breken'.

Gastacteurs

De hoofdcast wordt aangevuld met een pak getalenteerde gastacteurs, zoals Wim Willaert, Lucas Van den Eynde, Daisy Thys, Ben Segers, Maaike Cafmeyer, Dries Heyneman, Ivo Pauwels, Alice Toen, Anne-Laure Vandeputte, Kamal Kharmach, Marieke Dilles, Piet De Praitere, Lucas Smolders, Manou Kersting en Wannes Cappelle.

'It's Showtime', vanaf 8 juni op Telenet via Play en Play More, en vanaf januari 2018 op Eén.