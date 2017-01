Nieuw seizoen van 'The Sky Is The Limit' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

Vanaf 7 februari werpt het vierde seizoen van 'The Sky is the Limit' een exclusieve blik op de levens van succesvolle landgenoten voor wie de bomen tot in de hemel groeien - en soms zelfs hoger.

Reportagemaker Peter Boeckx klopt deze keer opnieuw aan bij Philip Cracco en Michel Van den Brande, maar ook dit seizoen passeren er een heleboel nieuwe gezichten de revue, waaronder het hectische gezin van Peter Van den Berge en zijn vrouw Faith, de Iraanse familie Azimi en de immer goedlachse Dave Wauwermans en zijn Russische muze Kristina.

'The Sky is the Limit', vanaf 7 februari elke dinsdag om 20.35 uur op VIER.