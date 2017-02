Nieuw seizoen van 'Tegen de Sterren Op' bij VTM

Foto: VTM - MEDIALAAN 2017

Nathalie Meskens, Ella Leyers, Guga Bal, Jonas Van Geel, Walter Baele, Ivan Pecnik, Clara Cleymans, Chris Van Espen en Tine Embrechts zijn op woensdag 22 februari helemaal terug met een nieuw seizoen van 'Tegen de Sterren Op' en ze hebben grootse plannen!

Meer dan ooit zal 'Tegen De Sterren Op' kort op de bal spelen. Niets of niemand is nog veilig. Wie maandag in de krant staat of op tv komt, kan maar beter beseffen dat hij of zij twee dagen later zomaar eens in 'Tegen De Sterren Op' zou kunnen zitten.

Naast dit actuagegeven en de grote hoeveelheid nieuwe personages, nemen de acteurs hun intrek in een nieuw decor en duiken ze op in enkele verrassende rubrieken. De 'echte' BV’s komen dit seizoen oog in oog te staan met hun imitatie, in een confronterende tête-à-tête. En ook muzikaal zullen een aantal artiesten niet weten wat ze meemaken. Daarbovenop komt elke week een Bekende Vlaming zijn geheel eigen kijk geven op wat er allemaal in zijn of haar wereld gebeurt. En in de rubriek De 10de Ster zullen zelfs enkele nieuwe, verrassende gezichten opduiken die de kans krijgen om te laten zien welke imitaties ze in hun mars hebben.

Aflevering 1

Siegfried Bracke was de voorbije week niet uit de actualiteit weg te denken. In 'Tegen De Sterren Op' krijgt Bracke (Ivan Pecnik) de kans om te reageren op de heisa.

Hot topic op dinsdag 21 februari, de dag voor aflevering 1, want dan gaat het echte proces van Delphine Boël tegen haar vader, Albert II, van start. 'Tegen de Sterren Op' is er als de kippen bij want in een superactuele speciale editie van 'Telefacts Crime' vertelt Delphine (Tine Embrechts) openhartig over de zaak. Ook een aantal andere (niet zo) anonieme getuigen doen hun verhaal.

In de nieuwe rubriek Tête-à-tête gunt 'Tegen de Sterren Op' elke week een bekende figuur wat 'me-time'. In de eerste aflevering krijgt niemand minder dan Vice-premier Kris Peeters de kans om een diepgaand gesprek te voeren met… Kris Peeters (Guga Baúl).

Erik Van Looys laatste film, 'De Premier', was een groot succes en dat inspireerde 'Tegen De Sterren Op' om al een vervolg te maken. Wat als iemand Charles Michel (Walter Baele) zou ontvoeren en hem chanteert?

James Cooke (Guga Baúl) verkent in 'Nieuwe Buren' samen met boezemvriendin Karen Damen (Nathalie Meskens) het huis waar ze een maand lang met een minimumloon zullen moeten overleven. Een echte cultuurshock voor de twee luxebeestjes.

Ook nieuw zijn de experts van 'Blind Getrouwd', gespeeld door Tine Embrechts (Sybille Vanweehaeghe), Nathalie Meskens (Margo Van Landeghem), Walter Baele (Gert Martin Hald) en Guga Baúl (Alexander Witpas). Zij verdiepen zich met hun wetenschappelijke kennis in het liefdesleven van een paar single BV's. Maar het matchen van de koppels loopt niet helemaal zoals verwacht.

In de nieuwe rubriek Vers Van De Pers krijgt elke week een BV de kans om zijn of haar kijk op de actualiteit te geven. Op woensdag 22 februari komt Astrid Bryan (Nathalie Meskens) langs om te vertellen wat er allemaal aan de hand is in haar wereld.

En de andere nieuwe rubriek De 10de Ster zorgt voor nieuw imitatietalent in het programma. Elke week krijgt een fris gezicht 100 seconden om te tonen wat hij of zij allemaal in huis heeft. De 10de ster van deze week is treinbestuurder in opleiding Nic De Houwer, die verbluft met een hele catalogus aan Engelstalige stemmen.

De eerste aflevering van het seizoen wordt afgesloten met een knaller: de enige echte Baba Yega's komen langs en brengen een onverwachte special guest mee, die de trouwe kijkers van 'Tegen De Sterren Op' maar al te goed kennen.

'Tegen De Sterren Op', woensdag 22 februari om 20.35 uur bij VTM.