Nieuw seizoen van 'Liefde voor Muziek' op VTM

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

In 'Liefde voor Muziek' ontdekken de kijkers zeven muzikale iconen zoals ze ze nog nooit eerder zagen. Ze scoorden de ene hit na de andere, lieten veel zalen vol lopen en namen oorverdovend applaus in ontvangst. In 'Liefde voor Muziek' gaan deze muzikale iconen elkaars nummers in een ander kleedje steken.

Clouseau, Natalia, Bart Peeters, Josje, Gers Pardoel, Lady Linn en Isabelle A treden uit hun comfortzone en tonen zich van een niet zo gekende kant. Op de zomerse bestemming Mallorca laten deze doorwinterde artiesten hun liefde voor muziek botvieren op heel wat bekende hits. Dat heeft als resultaat ijzersterke songs, verrassende lyrics en catchy melodieën. Een negen-koppige muziekband onder leiding van Jeroen Swinnen begeleidt hen.

Elke week leent één artiest de songs uit die zijn of haar carrière hebben bepaald. De centrale gast brengt bovendien op het einde van de uitzending ook zelf een tribute aan een artiest die voor hem of haar veel betekend heeft.

Tijdens hun verblijf in Mallorca hebben de artiesten keihard gewerkt. Een vijftigtal songs werden opgenomen.

'Voor dit derde seizoen hebben wij een echte topcast', zegt adjunct-chef productie Niels Dierickx, 'en week na week is het echt vuurwerk. Het was uiteraard niet zo eenvoudig om al deze artiesten met een zeer druk leven, samen te krijgen.'

Dank zij een mix van ervaring, nostalgische songs, straffe stemmen en de meest uiteenlopende genres staat nu al vast dat uit het derde seizoen muzikale pareltjes zullen voortvloeien. Nieuw dit seizoen is ook dat vaste camera's een unieke inkijk geven in het Beach House waar de artiesten samenleven, samen ontbijten, sporten, ontspannen onder de Spaanse zon. Vijf dagen lang staat genieten centraal. In de eerste aflevering is Natalia aan de beurt.

Op radiozender Joe start op 10 april ook het nieuwe radioprogramma 'Liefde voor Muziek'. Joe-dj Jan Bosman nodigt elke week één van de artiesten van vorige seizoenen uit. Jan maakt tevens de vergelijking met het originele nummer en gaat op zoek naar de mening van de luisteraars over de nieuwe versies van de songs.

'Liefde voor Muziek', vanaf maandag 10 april om 20.35 uur op VTM.