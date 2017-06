Nieuw seizoen 'Fear The Walking Dead' op AMC

Foto: © AMC 2016

De originele AMC-serie 'Fear The Walking Dead' keert terug voor een derde seizoen op maandag 5 juni. Al om 3.00 uur 's nachts, gelijktijdig met de release in de Verenigde Staten, kunnen fans ervan genieten.

De afleveringen worden herhaald diezelfde avond, tijdens primetime om 22.00 uur. De eerste helft van de productie van AMC Studios omvat 8 episodes die over een periode van 6 weken worden uitgezonden, met een dubbelaflevering als startschot. Ook voor de zomervakantie, op 10 juli, is er een dubbelaflevering als 'mid-season finale'.

In seizoen drie van 'Fear the Walking Dead' worden onze families weer samengebracht in de opwindende en gewelddadige Amerikaans-Mexicaanse grensstreek. Na de apocalyps zijn alle internationale lijnen uitgevallen en moeten onze personages proberen om niet alleen de samenleving, maar ook families te herbouwen. Madison heeft het contact met Travis, haar apocalyptische partner, weer hersteld, maar Alicia is verscheurd door de moord op Andres. Op slechts enkele kilometer daar vandaan, kwam Luciana, tijdens de eerste actie van Nick als leider in een hinderlaag van een Amerikaanse militiegroep terecht. Het tweetal wist aan de dood te ontsnappen, maar Nick voelt zich niet meer onsterfelijk. Terwijl hij emotioneel en lichamelijk herstelt, heeft Strand zijn blik gericht op het onder controle krijgen van de nieuwe wereldvaluta en tijdens haar gevangenschap wordt Ofelia’s vermogen om te overleven op de proef gesteld.

'Fear the Walking Dead', dat al twee seizoenen hoge ogen gooide in de US, is een productie van uitvoerend producent Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero en David Alpert, met Kim Dickens in de rol van Madison, Cliff Curtis als Travis, Frank Dillane als Nick, Alycia Debnam-Carey als Alicia, Mercedes Mason als Ofelia, Colman Domingo als Strand en Danay Garcia als Luciana. De cast voor seizoen drie wordt aangevuld met Dayton Callie ('Sons of Anarchy', 'Deadwood'), Daniel Sharman ('The Originals', 'Teen Wolf') en Sam Underwood ('The Following') als de familie Otto met sterke survival-instincten, maar minder gevoel voor democratie, en met Lisandra Tena ('Chicago P.D.') in de rol van Lola Guerrero.

'Fear The Walking Dead', vanaf maandag 5 juni om 3.00 uur 's nachts simultaan met première in de VS en om 22.00 uur op AMC.