Nieuw programma 'Gezond Verstand' vanaf woensdag bij VTM

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

Wat denken doorsnee Vlamingen over de nieuwste stoten van Donald Trump? Lukt het hen om tournée minerale vol te houden? Zijn ze bezorgd over de stijging van de energieprijzen? En wie gaat er een frietje proeven in de eerste frituur van sterrenchef Sergio Herman?

In 'Gezond Verstand', vanaf 15 februari iedere woensdag bij VTM, geven collega’s, vrienden en koppels hun ongezouten mening over de actualiteit van de voorbije dagen. Met pit, veel humor en vooral een dosis gezond verstand.

Elke week keren een tiental vaste duo's terug met hun mening over de actualiteit. Telkens twee doorsnee Vlamingen die praten over het nieuws in de kranten, in de 'boekskes', op Facebook of op radio en tv. De camera’s van 'Gezond Verstand' registeren wat ze over de laatste nieuwtjes zeggen in hun eigen omgeving, van een strijkatelier tot een dokterspraktijk, van een fitnesscentrum tot een bar.

Deze Vlamingen gebruiken vanaf woensdag 15 februari elke week hun 'Gezond Verstand':

Een gin-tonic of liever een frisse pint? Vraag het aan barmannen Nick of Danny uit Antwerpen en zij zorgen ervoor! De toog is natuurlijk ook de perfecte plek om te roddelen. Voor pittige details zijn deze twee zeker te vinden, ze noemen zichzelf niet voor niets ‘BV-specialisten’.

Voor een lekker taartje of een doosje pralines is er slechts één adres in het Limburgse Lommel: de bakkerij van Koen en zijn broer Bart. De twee hebben al meerdere prijzen gewonnen als chocolatiers. Tijdens het werk delen ze niet alleen hun passie voor chocolade, maar ook hun mening met elkaar.

Seba en Joske zorgen samen voor het materiaal van voetbalclub Beerschot. En ook al is Joske de tachtig voorbij, Facebook heeft voor hem geen geheimen.

Al zeventien jaar zijn Kristel en Philippe collega’s in een wassalon in Kontich. Er bestaat geen vlek die ze niet doen verdwijnen, geen vouw die scheef wordt gestreken. Over welk onderwerp hun conversaties op de werkvloer ook gaan: Kristel neemt het altijd op voor de vrouwen, Filip voor de mannen.

In Hasselt hebben beste vriendinnen Stefanie en Ilse ieder week een afspraak op het tennisplein. De dames nemen geen blad voor de mond en tijdens hun sportuurtje wordt er lustig gebabbeld. Voor de tennisballen is er dan ook minder aandacht dan voor de laatste roddels.

Andreas en Alexandra uit Genk runnen samen een fitnesscentrum en zijn al twee jaar een koppel. Hun motto: een gezonde geest in een gezond lichaam, met ook gezond verstand.

Liesbet en Pascale uit Tremelo zijn allebei dierenartsen en ook goede vriendinnen. Mensen in het nieuws durven ze nog al eens met dieren vergelijken.

Dries en zijn baas Peter werken elke dag in een fietsenwinkel in Westerlo. Wielrennen is hun grote passie. Peter bekijkt alles nuchter en zakelijk, Dries zorgt voor de nodige humor en jeugdigheid.

Bjorn heeft een vintage barbierzaak met café in Wortegem-Petergem. Zijn vrouw Lisa staat achter de toog en heeft een uitgesproken mening over werkelijk álles. Die geeft ze trouwens zonder dat je ze moet vragen.

Sabo en Catherine studeren allebei in Antwerpen. Sabo is een flapuit, Catherine verbetert haar graag.

Nicolas en Thierry zijn managers van een houthandel in Sint-Job-in-‘t-Goor. Op kantoor ontstaan er al eens verhitte discussies, waarbij Nicolas meestal het onderspit moet delven.

De goedlachse Jimmy en Raf zijn twee autotechniekers uit Brasschaat, die niets liever doen dan grappen maken en elkaar op stang jagen.

De Oost-Vlaamse Dean en Gert zijn buurjongens en goede vrienden. De kijker zou Dean al wel eens gezien kunnen hebben. Hij veroorzaakte een golf aan reacties op Twitter toen hij met zijn zus Evelien in de wagen zat, op weg naar haar huwelijk, in 'Blind Getrouwd'.

'Gezond Verstand', vanaf woensdag 15 februari wekelijks om 21.15 uur bij VTM.